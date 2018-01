FOTO: 'V imenu Norveške hvala, ampak ne hvala'

Ameriški predsednik Donald Trump je po novici, da se ne bo udeležil odprtja novega ameriškega veleposlaništva v Veliki Britaniji, tvitnil, da ni "preveč velik oboževalec" nove ambasade, ki se je iz elitne londonske soseske Mayfair preselila na jug Londona in za katero so ZDA odštele kar milijardo dolarjev (820 milijonov evrov). Za "slabo odločitev" je znova obtožil svojega predhodnika Baracka Obamo, čeprav je odločitev za selitev ambasade sprejela že administracija Georga W. Busha. Kot je še dejal Trump, je Obama "za drobiž prodal verjetno najboljše locirano in najimenitnejšo ambasado v Londonu".

Februarski obisk sicer ne bi bil popolni državniški obisk, na katerega je Trumpa ob nastopu njegovega mandata povabila britanska premierka Theresa May. Datuma doslej še niso določili, saj je povabilo ameriškemu predsedniku v Veliki Britaniji naletelo na precej neodobravanja javnosti. Tudi ob današnji novici, da je Trump odpovedal svoj skorajšnji obisk Velike Britanije, so v Downing Streetu poudarili, da vlada ni potrdila še nobenega datuma Trumpovega uradnega obiska in da je odprtje ameriške ambasade "stvar ZDA". Ob tem so še dodali, da bo "trdno in globoko" partnerstvo med Veliko Britanijo in ZDA obstalo kljub Trumpovi odločitvi, da odpove svoj obisk.

Medtem pa je župan Londona Sadiq Khan, ki se je v preteklosti zapletel v besedni dvoboj s Trumpom, dejal, da je očitno ameriški predsednik "razumel sporočilo", da številni Londončani zelo nasprotujejo njegovi politiki in dejanjem.

Voščena lutka Donalda Trumpa pred novo ameriško ambasado v Londonu. (Foto: AP)

Namesto pravega pred ambasado pripeljali umetnega Trumpa

Trump se je danes kljub odpovedi "z glavo in brado" pojavil pred ambasado ZDA v Londonu. Osebje londonskega muzeja voščenih lutk Madame Tussauds je namreč pred novim ameriškim veleposlaništvom za kratek čas postavilo njegovo voščeno lutko. Predstavnica muzeja Claire Treacy je dejala, da so se za to odločili spontano, v nekaj minutah. "Zbudili smo se z novico, da je Trump odpovedal svoj obisk in pomislili smo: Ali ne bi bilo zabavno, če bi tja namesto pravega postavili našega lastnega predsednika Trumpa," je dejala.

Čeprav je nadomestni Trump pred ambasado stal le slabe pol ure, pa je pritegnil kar precej pozornosti. Mimoidoči so se ustavljali, si ga ogledovali in se z njim slikali. Muzej je poudaril, da z lutko niso želeli poslati nobenega političnega sporočila, pač pa se jim je to zdelo "zabavno".

Pod plazom kritik zaradi rasističnih izjav

Trump naj bi v četrtek med predstavitvijo kongresnega dogovora o ureditvi problema priseljevanja, ki se je dogajala za zaprtimi vrati Ovalne pisarne, prst uperil proti priseljencem iz revnih držav. Ti so po njegovem mnenju manjvredni, je na podlagi dveh virov blizu predsednika poročal Washington Post.

Demokratski senator iz Illinoisa Dick Durbin je na srečanju našteval države, katerih državljani bi lahko dobili začasni zaščiteni status. Ko je prišel do Haitija, je Trump vskočil in ga vprašal, zakaj v Ameriki potrebujejo Haitijce in zakaj želijo še več Afričanov. "Zakaj sem prihajajo vsi ti ljudje iz usranih lukenj?" je vprašal in dodal, da bi namesto njih raje videl Norvežane. Žaljiva pripomba se je nanašala tudi na priseljence iz Salvadorja.

Trump zanika, da bi revne države označil za 'usrane luknje'

Ameriški predsednik Donald Trump zanika uporabo surovih besed, ki jih je v četrtek izrekel proti prebivalcem Haitija, Salvadorja in afriških držav. Trump je tvitnil, "da to ni bil jezik", ki ga je uporabil.

"Besede, ki sem jih uporabil ..., so bile krepke, vendar to niso bile besede, ki sem jih uporabil," je sporočil.

Potem ko je Trump zanikal svoje žaljive izjave, je Durbin zatrdil, da je to, kar poročajo mediji čista resnica. Dejal je, da so bile Trumpove besede polne sovraštva, zlobe in rasizma. "Ne morem verjeti, da je katerikoli predsednik v vsej zgodovini Bele hiše, te ovalne pisarne, izgovoril besede, ki sem jih v četrtek slišal od našega predsednika," je izjavil Durbin.

Durbin, ki je nekoč sedel v senatnih klopeh skupaj s kolegom iz Illinoisa Barackom Obamo, s katerim sta prijatelja, ni hotel ponoviti Trumpovih besed o usranih državah, ampak je le zatrdil, da so medijska poročila povsem točna. "Nisem prebral nobenega, ki ne bi bilo točno," je dejal.

Bela hiša Trumpovih žaljivk ni zanikala, je pa izjavo malo omilila

Bela hiša Trumpove izjave, ki so jo objavili številni ameriški mediji, ni zanikala. Televizija CNN je dobila pojasnilo, da jih predsednikove žaljivke ne skrbijo, ker bodo morda razjezile koga v Washingtonu, vendar bodo dobro odmevale pri Trumpovi volilni bazi.

"Nekateri ameriški politiki se borijo za tuje države, predsednik Trump pa se bo vedno boril za Ameriko in njene ljudi," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Raj Shah.

Trump je priseljence s Haitija označil za manjvredne. (Foto: AP)

"Kot druge države, ki imajo priseljence na podlagi zaslug, se predsednik Trump bori za trajne rešitve priseljevanja, da bodo ZDA močnejše s sprejemanjem tistih, ki lahko prispevajo k družbi in ekonomiji ter se lahko asimilirajo v veliko državo", je še povedal Shah.

'V imenu Norveške hvala, ampak ne hvala'

Norvežani, ki se jih je lani po uradni statistiki v ZDA priselilo le 509, pa so Trumpovo povabilo zavrnili. "V imenu Norveške hvala, ampak ne hvala," je tvitnil konservativni norveški poslanec Torbjoern Saetre, podobno pa so se na Twitterju odzvali številni njegovi rojaki.

Predstavniki vlade premierke Erne Solberg, ki je v sredo obiskala Belo hišo, "spoštljivo" zavračajo komentarje na Trumpovo izjavo, ameriški profesor novinarstva na univerzi v Stockholmu Christian Christensen pa je bil v tvitu bolj neposreden.

"Jasno je, da se Norvežani želijo preseliti v državo, kjer bodo imeli veliko več možnosti, da jih nekdo ustreli, da živijo v revščini, izgubijo zdravstveno zavarovanje, ne dobijo plačane porodniške ali subvencioniranih vrtcev ter vidijo veliko manj žensk na položajih politične moči," je zapisal.

Svet žaljivke ostro obsodil

"Če drži, je to šokantno in sramotno stališče predsednika ZDA. Oprostite, ampak tu ni možno uporabiti druge besede kot 'rasistično'," je v Ženevi dejal tiskovni predstavnik Visokega komisariata ZN za človekove pravice Rupert Colville.

"Ne moreš odpraviti celotnih držav in celin kot "usranih lukenj", katerih celotno prebivalstvo, ki ni belo, torej ni dobrodošlo," je dodal.

Tudi haitijska vlada se je odzvala ogorčeno. Obsodila je Trumpovo izjavo in jo označila za šokantno in rasistično do haitijske skupnosti in njenega prispevka ZDA, če jo je dejansko izrekel.

Trumpovo izjavo so obsodili tudi v Afriški uniji in spomnili na ameriško trgovino s sužnji iz Afrike. Tiskovna predstavnica AU Ebba Kalondo je ameriškega predsednika spomnila, da so številni Afričani v ZDA prišlo kot sužnji, in dodala, da so njegove izjave klofuta sprejemljivemu obnašanju in praksi.

Ob tem je ZDA opisala kot globalni primer, kako so migracije postavile temelje za državo, ki je zgrajena na močni vrednotah raznolikosti in priložnosti. AU in njeni partnerji se bodo še naprej ukvarjali z vzroki migracij, hkrati pa se bodo še naprej borili proti rasizmu in ksenofobiji, je še dejal tiskovna predstavnica.

Na Trumpovo izjavo se je sicer med prvimi odzval nekdanji predsednik Mehike Vicente Fox, ki je tvitnil, da so Trumpova usta največja "usrana luknja na svetu". "S kakšno avtoriteto lahko razglasiš, kdo je in kdo ni dobrodošel v Ameriki? Ameriška veličina je zgrajena na raznolikosti ali pa si morda pozabil na lastno imigrantsko ozadje, Donald", je sporočil Fox.

Elijah Cummings, demokrat iz Marylanda, je tvitnil: "Obsojam njegovo neokusno izjavo, za katero ni opravičila."

Bocvana je zaradi Trumpove izjave danes na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika in mu izrazila nezadovoljstvo zaradi rasistične izjave. "Menimo, da je izjava zelo neodgovorna, obsojanja vredna in rasistična," je sporočilo zunanje ministrstvo Bocvane, ki je tudi ostale države pozvalo k obsodbi Trumpove izjave. Od ameriškega veleposlanika so zahtevali tudi pojasnilo, ali ima Trump tudi njihovo državo za "usrano luknjo", glede na to, da tudi državljani Bocvane živijo v ZDA.