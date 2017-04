Trumpov strateg Bannon ni več v svetu za nacionalno varnost

Steve Bannon ni več v svetu za nacionalno varnost. (Foto: AP)

Steve Bannon, nekdanji vodja desničarskega novičarskega portala Breitbart, je bil doslej eden najožjih svetovalcev ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zaradi svoje podpore skrajno desnim gibanjem v ZDA tudi eden najbolj kontroverznih. Ko ga je Trump imenoval v svet za nacionalno varnost, ki svetuje predsedniku ZDA pri najpomembnejših zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanjih, je to sprožilo precejšnje kritike in polemike.

Ko je Trump Bannona konec januarja imenoval v "odbor vodij" v svetu, sta stalna sedeža v tem gremiju izgubila direktor nacionalne obveščevalne službe Dan Coats in načelnik generalštaba Joseph Dunford. Zdaj naj bi se vrnila kot stalna člana.

Pomembno vlogo pri preureditvi sveta za nacionalno varnost naj bi imel Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Herbert Raymond McMaster, ameriški general s tremi zvezdicami, ki je po škandalu zaradi stikov z ruskim veleposlanikom zamenjal generala Michaela Flynna.

McMaster za razliko od Flynna ali Bannona pred imenovanjem ni imel nobene povezave s Trumpom. Prav tako ne velja za ideološkega skrajneža, ampak za pragmatičnega zagovornika tradicionalnih republikanskih izhodišč v zunanji in varnostni politiki, navaja nemška tiskovna agencija dpa.