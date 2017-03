Trumpova hčerka Ivanka dobila tudi uradno funkcijo pomočnice predsednika ZDA

Ivanka Trump očeta spremljala ob vseh pomembnih dogodkih. (Foto: AP)

Ivanka Trump se je vse odkar je njen oče Donald Trump prevzel funkcijo predsednika ZDA pojavljala na vseh pomembnejših dogodkih in srečanjih v Beli hiši. Mnogi so se spraševali, ali je neformalno prevzela funkcijo prve dame. Na sestanku ob obisku nemške kanclerke, je Ivanka sedela ob boku Angele Merkel, mnogi so se spraševali, kakšna je njena funkcija na teh sestankih. Da bi utišal kritike, ji je oče zdaj dal tudi uradno funkcijo pomočnice predsednika.

Mnogi so se spraševali, kaj je počela Ivanka Trump na sestanku z Angelo Merkel. (Foto: AP)

Ivanka se je tako tudi uradno pridružila očetovi administraciji, za funkcijo pa ne bo prejemala plače, so sporočili iz Bele hiše. 35-letna prva hčerka ZDA je dejala, da je "slišala skrbi, ki jih imajo nekateri glede njenega neformalnega svetovanja predsedniku". Kot kaže, so torej v Trumpovi administraciji klonili kritikam. Strokovnjaki za etiko so namreč izrazili močne kritike, ko se je izvedelo, da je Ivanka dobila pisarno v zahodnem krilu Bele hiše, čeprav uradno ni bila del administracije. Opozarjali so, da je tako izvzeta iz varnostnega preverjanja in je zaobšla zakonodajo o transparentnosti in konfliktu interesov.

Bela hiša je sporočila, da so "zadovoljni, da se je Ivanka Trump odločila za ta korak". 35-letnica bo tako kot prva predsednikova hčerka v zgodovini prevzela pomembno funkcijo v Beli hiši. Trumpu svetuje tudi njen mož Jared Kushner, ki ga je že ob nastopu funkcije imenoval za svojega višjega svetovalca.

Ivanka bo tako predložila vso potrebno dokumentacijo in razkrila svoje finančno stanje ter bo zavezana etičnim pravilom, je dejala njena odvetnica Jamie Gorelick. Ivanka je že pred tem odstopila s funkcije v svojem modnem podjetju ter jo predala predsedniku družbe, prav tako pa je odstopila s funkcije, ki jo je imela v očetovem nepremičninskem konglomeratu Trump Organization, še vedno pa bo tam prejemala fiksno plačo.

Trumpova hčerka je sodelovala tudi pri obisku kanadskega premierja Justina Trudeauja. (Foto: AP)

Ukaz o prepovedi vstopa državljanom šestih muslimanskih držav blokiran za nedoločen čas

Zvezni sodnik Havajev Derrick Watson je za nedoločen čas podaljšal blokado ukaza predsednika Donalda Trumpa o začasni prepovedi vstopa tujcem iz šestih muslimanskih držav in vsem beguncem v ZDA. S tem je torej preprečil, da bi prepoved vstopa v ZDA za državljane šestih muslimanskih držav začela veljati. Kot je zvezna država Hawai poudarila v svoji tožbi za umaknitev ukaza, bi takšna prepoved škodovala turizmu in možnosti sprejema tujih študentov in delavcev. Trump sicer zatrjuje, da z ukrepom želi preprečiti vstop teroristom v ZDA.

Sodnik Watson je pred odločitvijo prisluhnil tako odvetnikom zvezne države, kot tudi ameriškemu pravosodnemu ministrstvu. Trumpov izvršni ukrep predvideva 90-dnevno prepoved vstopa v ZDA državljanom Irana, Libije, Somalije, Sudana in Jemna, poleg tega pa tudi 120-dnevno prepoved vstopa beguncem.

Prva različica izvršnega ukrepa, ki jo je Trump podpisal konec januarja, je sprožila številne proteste in zmedo na nekaterih ameriških letališčih. Ukrep je blokiral sodnik iz Seattla. Trump je nato v začetku marca predstavil novo različico ukrepa, iz katere je izvzel državljane Iraka.