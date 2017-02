Trumpova vlada odpravila Obamova navodila glede transseksualcev in javnih šol

Trump ima veliko dela s pripravljanjem proračuna. (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da bo do sredine marca objavil predlog ukinitve zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame in hkrati s tem predlog nove reforme. Prav tako do sredine marca naj bi podal tudi svoj proračunski načrt, ki bo morda ponudil odgovore na številna vprašanja.

Trump je na pogovoru o proračunu s svojimi gospodarskimi in drugimi svetovalci dejal, da imajo ogromno dela pri sestavljanju proračuna, ki bo zmanjšal primanjkljaj in zagotovil sredstva za prioritete. Trump namerava zmanjšati primanjkljaj hkrati s povečanjem porabe za vojsko, znižanjem davkov in povečanjem porabe za infrastrukturo.

Ob tem namerava najeti 15.000 novih mejnih agentov in stražarjev, graditi nove centre za pridržanje nezakonitih priseljencev in zid na meji z Mehiko. Ker je obljubil, da se pokojninskega sistema in sistema zdravstvenega varstva za upokojence ne bo dotaknil, bo izračun zelo zanimiv.

Ameriška proračunska pogača, ki zajema na leto okrog 4000 milijard dolarjev, se deli na obvezno porabo, ki je ni mogoče zmanjševati in predstavlja okrog 65 odstotkov celotnega letnega proračuna. V tem so pokojnine in zdravstvo za starejše ter revne in nekaj drugih postavk, kot na primer ugodnosti za veterane.

Okrog šest odstotkov gre za plačilo obresti na dolg, kar je prav tako potrebno sproti plačati, le okrog 29 odstotkov proračuna pa je možno krčiti. Od tega gre več kot polovica za vojsko, preostanek pa za vse ostale programe in potrebe, kot so šolstvo, znanost, energija, plače državnim uradnikom, za zunanje ministrstvo, pomoč tujini in tako naprej.

Odpravil navodila šolam glede transseksualcev

Vlada Baracka Obame oziroma ministrstvi za pravosodje in izobraževanje so lani maja šolam, ki prejemajo proračunski denar in šolskim okrožjem po ZDA naročili, naj omogočijo uporabo stranišč in slačilnic glede na spolno identiteto šolarjev, ne pa glede na to, kakšen spol je naveden v njihovem rojstnem listu.

Obamova vlada je lani šolam naročila, naj šolarjem omogočijo uporabo slačilnic in stranišč glede na njihovo spolno identiteto. (Foto: iStock)

Zagovorniki pravic homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev trdijo, da so bila navodila potrebna, kajti zvezne države imajo različne zakone glede diskriminacije. Le 15 držav na primer izrecno ščiti pravice transseksualcev, šolska okrožja in šole pa imajo različne pravilnike.

Konservativci nad Obamovo odločitvijo niso bili navdušeni, pritoževali pa so se tudi na primer starši deklic, ki se niso dobro počutile v slačilnici skupaj s fantom, ki se počuti kot dekle, pa še ni docela spremenil spola.

Praktičnih posledic odločitve ministrstev za pravosodje in izobraževanje nove administracije glede na sodno blokado navodil predhodne vlade ne bo.

Ministrica za izobraževanje Betsy DeVos je sporočila, da je odločitev sedaj nazaj v rokah šolskih okrožij in zveznih držav, še naprej pa velja, da je potrebno zagotoviti takšno okolje, v katerem se bodo vsi otroci lahko varno učili in napredovali, torej tudi transseksualci.