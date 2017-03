Trumpova vlada se je pritožila na sodno blokado ukaza glede priseljevanja

Po sestanku z Merklovo se je Donald Trump z ženo Melanio in sinom Barronom odpravil na Florido. (Foto: AP)

Ministrstvo je dokumentacijo o nameri pritožbe vložilo na sodišče v kraju Greenbelt v Marylandu, primer pa bo obravnavalo zvezno prizivno sodišče v Richmondu v zvezni državi Virginia.

Zvezni sodnik Theodore Chuang je sicer blokiral le del ukaza, ki se nanaša na priseljence oziroma obiskovalce iz Irana, Sudana, Somalije, Jemna, Libije in Sirije. Del ukaza o 120-dnevni prepovedi vstopa beguncem pa ni blokiral.

Je pa to storil zvezni sodnik s Havajev Derrick Watson, a se pravosodno ministrstvo na njegov ukaz ni pritožilo. Trumpova vlada naj bi računala na večjo naklonjenost prizivnega sodišča v Richmondu, pod katerega spada Maryland, kot pa na prizivno sodišče v San Franciscu, ki velja za najbolj liberalnega v ZDA in je že blokiralo Trumpov prvi ukaz proti beguncem in priseljencem.

Najverjetnejši razplet pritožbe v San Franciscu bi bil potrditev Watsonove blokade, čemur bi sledila pritožba na vrhovno sodišče, ki je trenutno razdeljeno na polovico liberalnih in polovico konservativnih članov.

V primeru neodločenega izida velja volja prizivnega sodišča. Sodišče v Richmondu v Virginiji je bolj konservativno in Trumpova vlada lahko upa na preživetje vsaj dela ukaza, ki se nanaša na obiskovalce iz šestih držav.

Tako sodnik Watson kot tudi sodnik Chuang sta ukaz blokirala predvsem na podlagi preteklih izjav predsednika Donald Trumpa, da želi prepovedati vstop muslimanom v ZDA. Oba sta izrazila velik dvom, da je glavna motivacija Trumpovega ukaza nacionalna varnost.

Zakon predsedniku daje pooblastila, da prepove vstop določenim skupinam tujcev zaradi nacionalne varnosti, vendar pa mu isti zakon obenem prepoveduje diskriminacijo po verski ali nacionalni osnovi. To pomeni, da ne bi smel prepovedati vstopa vsem državljanom določene države samo zato, ker prihajajo iz te države. Trumpov ukaz bi moral stopiti v veljavo v četrtek, njegova usoda pa je sedaj povsem negotova.