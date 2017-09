Trumpovi križi in težave: davčna reforma in zdrahe z ministrom za zdravstvo

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred volitvami obljubljal, da bo izsušil močvirje Washingtona, je v sredo dejal, da ga obnašanje ministra za zdravstvo ZDA Toma Prica ne veseli. Price je od maja opravil več kot 20 zasebnih poletov na zasebnih letalih, račun pa izstavil davkoplačevalcem.

Trump je do srede zanikal, da bi kaj vedel o tem, pred potjo v Indiano, kjer je predstavil svoj načrt davčne reforme, pa je novinarjem priznal, da preverja, kaj se je dogajalo. Napovedal je, da bo govoril z ministrom in mu dal vedeti, da ni vesel.

Zasebne izlete na račun davkoplačevalcev je prvi odkril medij Politico, Price pa je po izbruhu škandala dejal, da tega ne bo več delal. Na vprašanje, ali bo morda ministra odpustil, je Trump odgovoril, da bo o tem razmislil in dodal svoj tradicionalni odgovor na vprašanja, na katera nima odgovora: "Bomo videli."

Nekdanji zvezni kongresnik iz Georgie, ki je po izobrazbi zdravnik ortoped, je imel težave že pred potrditvijo na položaj, saj je kot kongresnik kupoval delnice farmacevtskega podjetja nato pa vložil v proceduro zakonodajo, ki je bila v korist tega podjetja. Za nagrado je dobil še več delnic podjetja za proizvodnjo medicinskih pripomočkov Zimmer Biomet.

Vsi demokrati v senatnem odboru za zdravstvo so zato bojkotirali glasovanje o potrditvi njegove kandidature in Price je dobil le 11 republikanskih glasov. Starih navad se je, kot kaže, težko otresti in Price je od maja do avgusta davkoplačevalcem s svojimi izleti nabral za okoli 400.000 dolarjev stroškov.

Zdravstveni minister Tom Price je na račun davkoplačevalcev letel z zasebnim letalom. (Foto: AP)

Predsednik odbora za vladni nadzor v predstavniškem domu ameriškega kongresa republikanec Trey Gowdy in vodilni demokrat v odboru Elijah Cummings sta že zahtevala vse relevantne informacije o Pricovih izletih, med njimi sezname potnikov, cene in druge informacije. Priceova potovanja preiskuje tudi generalni inšpektor ministrstva za zdravstvo.

Ameriški mediji poročajo, da je Price na primer avgusta letel na otok sv. Simon v Georgiji, kjer imata z ženo posestvo. Dva dni kasneje je imel tam zdravstveno konferenco in kongresni odbor za vladni nadzor želi ugotoviti, ali konferenca ni bila pripravljena le zato, da se lahko Price izgovarja nanjo za zaseben izlet.

V začetku junija je letel v Nashville Tennesse, kjer ima stanovanje in kjer stanuje njegov sin. Tam je opravil pregled lekarne in govoril na zdravstvenem sestanku, ki mu ga je organiziral prijatelj. Obiskal je tudi sina. Price bi lahko v Tennessee potoval z redno potniško linijo za nekaj sto dolarjev, ne pa nekaj 10.000 dolarjev, kolikor je stal najem zasebnega letala.

Gowdy in Cummings preiskujeta tudi informacije o uporabi zasebne elektronske pošte v službene namene Trumpovih sodelavcev, kot sta Jared Kushner in njegova soproga Ivanka Trump. Zasebne polete na račun davkoplačevalcev si je privoščil tudi finančni minister Steve Mnuchin, ki je med drugim letel v Fort Knox v Kentucky, kjer imajo ZDA svoje zlate rezerve, da bi si ogledal sončni mrk.

Ambiciozni načrti za davčno reformo

Predsednik Trump je v sredo predstavil precej ambiciozen načrt za davčno reformo. Med drugim predlaga znižanje davčnih olajšav za posameznike in korporacije, hkrati pa vztraja, da reforma ne bo koristila le premožnemu sloju prebivalstva, kakor mu očitajo nekateri.

Na shodu v Indiani je Trump sedanji davčni sistem označil kot zastarel. "Poenostavil bom davčno kodo," je obljubil in dodal, da bo podvojil standardni odbitek na 12.000 dolarjev (10 tisoč evrov) za posameznike in 24.000 dolarjev (20 tisoč evrov) za družine. "Davki bodo postali enostavni in pošteni za vse Američane. Do zdaj še nikoli ni bilo takšnih davčnih rezov."

Davčni načrt, ki ga je predlagala skupina republikanskih kongresnikov, tako krči število davčnih razredov s sedmih na tri. S poenostavitvijo sistema bodo lahko družine prvič davčno napoved oddale na zgolj "enem listu papirja", kot se je po poročanju CNN izrazil predsednik Trump.

Davčne stopnje bodo po novem 12-, 25- in 35-odstotne, načrt med drugim predlaga tudi posebne pribitke za zelo bogate. Vendar pa hkrati ne določa ravni dohodka, na podlagi katerega bi se stopnje uporabljale, zato še vedno ni jasno, katera stopnja bi bila namenjena običajni ameriški družini.

Trump vztraja, da reforma ne bo pomagala bogatim ali tistim z dobrimi vezami: "Kličejo me lahko, kolikor hočejo. Ne bo pomagalo. Verjemite mi, da to ni dobro zame. Kar pa je dobro, je to, da bo načrt vzletel kot raketa, čeprav bi moral že 20 let nazaj. To pa je dobro zame," je dejal.

A kljub šestmesečnim pogovorom s kongresniki najvažnejša plat nove reforme še vedno ni natančno pojasnjena - kako bo namreč reforma vplivala na srednji razred Američanov. Še vedno je namreč slišati očitke, da bo izjemno pridobil premožnejši sloj, čeprav Trump nenehno zatrjuje, da se to ne bo zgodilo.

Ameriški predsednik Trump se trudi skozi senat spraviti davčno reformo. (Foto: AP)

Trump je v Indiani precej časa namenil tudi davku na nepremičnine. Po novem naj bi ga umaknili, s čimer pa bi se precej okoristil tudi predsednik sam. "Končno se bomo znebili nepravičnega, katastrofalnega davka." Ta obdavči nepremičnine, vredne več kot 5,49 milijona dolarjev (4,6 milijona evrov) za posameznike ter nepremičnine, vredne več kot 10,98 milijona dolarjev (9,3 milijona evrov), če sta lastnika partnerja.

Revija Bloomberg je izračunala, da bi Trump s tem privarčeval okrog 564 milijonov dolarjev (478 milijonov evrov), njegovemu sekretarju za trgovino pa okrog 545 milijonov ameriških dolarjev. Richard DeVos, oče Trumpove sekretarke za šolstvo Betsy DeVos bi privarčeval več kot 900 milijonov dolarjev (763 milijonov evrov).

Republikanski senatorji iščejo način, kako bi davčno reformo sprejeli z navadno večino glasov. A to bi jih lahko udarilo nazaj, ko bodo sprejemali zdravstveno reformo, saj so se nazadnje pritoževali, da se le-ta sprejema le za zaprtimi vrati.

Republikanci imajo v senatu med 48 in 52 glasov, kar pomeni, da si lahko privoščijo le "izgubo" treh glasov. Podpredsednik Mike Pence je tisti, ki lahko v primeru rezultata 50-50 prevesi tehtnico na eno ali drugo stran. Predsednik Trump se za proces dela v senatu bolj malo zanima, je pa vse bolj zaskrbljen, ker v času svojega mandata še ne more pokazati kakšnega večjega zakonodajnega dosežka.