FOTO: Trumpovi na praznovanje 11. rojstnega dne Barrona na Florido, z njimi tudi babica in dedek Knavs

Ameriški predsednik Trump se je že peti konec tedna umaknil v t. i. zimsko Belo hišo na Floridi. Tokrat se mu je pridružila razširjena družina. Poleg soproge Melanie in sina Barrona, ki bo jutri praznoval 11. rojstni dan in je bil v petek tudi prvič po zaprisegi v Beli hiši, sta z letalom Air Force One na Florido odpotovala tudi Melaniina starša Viktor in Amalija Knavs.