Truplo španskega surrealista Dalija bodo izkopali 20. julija

Katalonsko sodišče je odločilo, da bodo truplo razvpitega španskega slikarja Salvadorja Dalija izkopali 20. julija in nato testirali njegov DNK. S tem bodo ugotovili, ali Maria Pilar Abel, ki trdi, da je slikarjeva izvenzakonska hči, govori resnico, in je tako upravičena tudi do njegovega premoženja.