Tudi arheologi si niso mislili, da lahko še kaj odkrijejo

Glava kipa. (Foto: AP)

Na ravnici v Kairu so našli antični kip, ki, kot verjamejo, prikazuje faraona Ramzesa II, ki je Egiptu vladal med leti 1279 in 1213 pred našim štetjem. Ekipa nemških in egiptovskih arheologov je že izkopala ogromno glavo in del torza. Kip je skupno velik kar 9,1 metra je več kot 3000 let ležal na območju Matareya v Kairu. Na tem območju je nekoč stalo antično mesto Heliopolis.

Arheologi so dejali, da gre za eno največjih odkritij v zadnjem času. Arheološka izkopavanja so se začela leta 2012 in bila so v zaključni fazi, ko so naleteli na veliko odkritje. ''Kip je bil na območju, ki je bil pregledan do potankosti,'' je dejal Dietrich Raue, vodja nemških arheologov. Ekipa je menila, da je kos zemlje prazen, zato so bili še kako presenečeni, ko so zagledali antični kip.

Strokovnjaki menijo, da gre za kip Ramzesa, čeprav na kipu ni nobenih napisov, je dejal Mahmoud Afifi, vodja oddelka za antične antikvitete na ministrstvu. Domnevo so postavili na dejstvu, da so kip našli v bližini vhoda v tempelj, posvečen temu faraonu. Večina omenjenega templja v antičnem Heliopolis je bila uničena v grško-rimskem obdobju, antični predmeti so bili pokradeni in poslani v Evropo. Materiale so uporabili tudi za gradnjo novega Kaira v prihodnjih stoletjih.

Izkopavanja niso minila brez kritik. Na ministrstvo se je usul plaz na družbenih omrežjih, ker so glavo dvignili kar z viličarjem. Afifi je pojasnil, da so to morali storiti zaradi teže same glave in da pri tem niso poškodovali kipa. Arheologi se zdaj ubadajo s težavo, kako dvigniti še težji del torza.

Med izkopavanji so našli tudi del kipa v človeški velikosti, ki je predstavljal Ramzesovega vnuka Setija II. Izkopavanje se nadaljuje, arheologi pa upajo, da bodo našli še kakšen zanimiv kos, ki pripada enemu ali drugemu kipu.