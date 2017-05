Tudi Facebook ni izjema - zaradi napačnih podatkov ob 110 milijonov evrov

Evropska komisija je ameriškemu podjetju Facebook naložila plačilo 110 milijonov evrov kazni, ker je podjetje ob prevzemu WhatsAppa posredovalo napačne in zavajajoče informacije.

Odločitev komisije pošilja močan signal podjetjem, da morajo spoštovati vsa pravila Evropske unije (EU), ki opredeljujejo prevzem podjetij, vključno s tem, da morajo posredovati pravilne informacije, je izrek kazni pospremila evropska komisarka za konkurenco Margreth Vestager.

EU regulatorji so sicer 19 milijard dolarjev vreden prevzem aplikacije WhatsApp potrdili konec leta 2014. V Facebooku so takrat zagotovili, da ne morejo avtomatsko uskladiti računov uporabnikov WhatsAppa in Facebooka, slabi dve leti kasneje pa se je zgodilo prav to.

Evropska komisija je s kaznijo poslala jasen signal podjetjem. (Foto: iStock)

Avgusta 2016 je nemreč WhatsApp naznanil nadgradnjo storitev, v sklopu katere je bila tudi možnost povezovanja številk uporabnikov WhatsAppa z računi uporabnikov Facebooka.

Komisija je preiskavo sprožila lani in ugotovila, da so na Facebooku za možnost povezave med računi uporabnikov vedeli že leta 2014. Kazen ne bo vplivala na odločitev komisije iz leta 2014, da prevzemu pokaže zeleno luč.