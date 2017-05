Tudi Nemci nočejo Thompsona

Politična iniciativa levice v mestu Wuppertal v Nemčiji je od mestne uprave in zasebnih organizatorjev zahtevala prepoved koncerta kontroverznega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, ki bi moral biti 4. junija v tem mestu. Kot so izpostavili, je Thompson na slabem glasu zaradi poveličevanja hrvaškega fašizma.

Iniciativa, v kateri so zbrane različne skupine, vključno z lokalnimi parlamentarnimi strankami in sindikati, je spomnila, da so Thompsonu večkrat prepovedali koncerte v Nemčiji pa tudi v Švici, Avstriji in Sloveniji.

V Nemčiji so hrvaškega pevca poimenovali "fašo-rocker". (Foto: POP TV)

"Hrvaška rock skupina Thompson, zbrana okrog ustanovitelja in pevca Marka Perkovića, je na mnogih koncih Evrope na slabem glasu zaradi poveličevanja hrvaškega fašizma in vojaških operacij hrvaških milic v vojni na Hrvaškem," so zapisali v odprtem pismu, ki je objavljeno na spletni stran wuppertal-gegen-rechts.de.

Med drugim so še zapisali, da se odločno zoperstavljajo poveličevanju ali relativizaciji ustašev, ki so bili povezani z nacisti. Nasprotniki Thompsonovih koncertov v Nemčiji so hrvaškega pevca poimenovali "fašo-rocker", ki ima "nacionalistično-konservativna besedila".

Policisti bodo še posebej pozorni

Lokalni časnik Westdeutsche Zeitung je v sredo na svoji spleti strani navedel predstavnika lokalne policije, ki je izjavil, da so pozorni na Perkovićev koncert ter da pričakujejo dodatne odzive.

Časnik je objavil tudi potrditev enega od organizatorjev koncerta, da bo Perković igral v Wuppertalu 4. junija. Organizatorji trdijo, da Perković ni na črnem seznamu izvajalcev ter da na koncertih ne igra več "spornih pesmi". Napovedali so, da bodo na koncertu preverjali, ali ima kdo od obiskovalcev ustaške ali podobne simbole.

Mariborske oblasti so Thompsonov koncert prepovedale prejšnji teden zaradi varnostnih razlogov. V pogovoru za Večernji list je Perković nato povedal, da "jugokomunistični izmečki" nikoli ne bodo prenehali napadati njega, ki "slavi in živi vrednost hrvaškega naroda".

Povedal je tudi, da verjame v demokratske in domoljubne sile v Sloveniji in njihovo končno zmago ter tudi v svoj koncert v Sloveniji. "Razumem probleme, ki jih imajo z levičarskimi, jugokomunističnimi silami, ker imamo mi na Hrvaškem enake težave," je še dejal.