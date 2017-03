Tudi prvi mož FBI ostro zanika Trumpove navedbe, da so mu prisluškovali

Trditve o prisluškovanju je zavrnil tudi šef FBI Comey. (Foto: AP)

Šef FBI James Comey je ostro zavrnil trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je nekdanji prvi mož ZDA Barack Obama namestil prisluškovalne naprave v njegov telefon med lanskoletno volilno kampanjo. Comey je po poročanju ameriških medijev zahteval od pravosodnega ministrstva, da prav tako jasno zavrne te trditve in da jih popravi, saj napačno namigujejo na to, da je agencija kršila zakon.

Pravosodno ministrstvo se na te besede še ni odzvalo.

Comey še verjame, da ni nikakršnih dokazov, s katerimi bi lahko potrdili Trumpove navedbe. Niti sam Trump ni podal dokazov, da so mu lani prisluškovali. Sam se sicer otepa očitkov o vpletenosti Rusov v podporo njegovi kandidaturi. Trump je sicer pozval Kongres, da naj preišče, če je Obamova administracija zlorabila svoje pristojnosti. Tako Kongres kot FBI namreč preiskujeta stike Trumpa z ruskimi uradniki, potem ko so se pojavila poročila, da so Rusi pomagali Trumpu pri zmagi.

Trump je domnevno prisluškovanje primerjal z afero Nixon oziroma Watergate, ki je odnesla takratnega predsednika Richarda Nixona. Na Twitterju se je spraševal, če je legalno, da prisluškujejo predsedniku države in dodal, da je to novo dno.

Trumpove trditve so ostro zavrnili tudi pri Obamovi administraciji, saj predsednik nima pristojnosti, da bi ukazal prisluškovanje, prav tako jih je zavrnil direktor obveščevalne službe v času predsedniških volitev James Clapper. Dejal je, da ne pozna nikakršne sodne odredbe, po kateri bi nadzorovali Trumpovo stolpnico v New Yorku.