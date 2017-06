Tudi uradno: požar v stolpnici Grenfell zakrivil pokvarjen hladilnik, policija razmišlja o ovadbah za umore

Požar v stolpnici Grenfell v Londonu, ki je zahteval 79 življenj, je izbruhnil zaradi pokvarjenega hladilnika z zamrzovalnikom, zunanje obloge na stavbi pa niso prestale varnostnih testov, je sporočila policija.

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v predelu na zahodu britanske prestolnice je pred dnevi zajel požar, ki se je iz spodnjih nadstropij hitro razširil vse do vrhnjega 24. nadstropja. V tragediji je umrlo oziroma je še vedno pogrešanih 79 ljudi, 18 je bilo ranjenih, požar je uničil domove približno 150 družin.

Guardian medtem poroča, da naj bi metropolitanska policija razmišljala o ovadbah za umor zaradi pomanjkljivih varnostnih standardov stavbe.

Požar v stolpnici se je razširil bliskovito hitro. (Foto: AP)

Policija razmišlja o ovadbah za umor

Preiskovalci so sporočili, da izolacija in aluminijaste plošče niso prestali varnostnih testov in da se njihova uporaba smatra za nezakonito. Metropolitanska policija zato razmišlja, da bi podala ovadbe za umor.

Detektivka Fiona McCormack, ki bdi nad preiskavo, je tudi uradno zatrdila, da požar ni bil podtaknjen, pač pa ga je povzročil pokvarjen hladilnik z zamrzovalnikom. Dodala je še, da so se preiskovalci trudili ugotoviti, zakaj se je ogenj razširil tako bliskovito hitro, zato so testirali izolacijo stavbe ter aluminijaste plošče in ugotovili, da ne dosegajo varnostnih standardov. Sedaj bodo poskušali ugotoviti še, ali je bila uporaba materialov nezakonita.

McCormackova je dejala, da so se povezali tudi s proizvajalcem hladilnika Hotpoint FF175BP, odpoklicev naprave do zdaj še niso imeli.

Britanska premierka Theresa May, ki so jo zaradi požara večkrat pozvali k odstopu, je opozorila, da bi lahko število umrlih še naraslo. Na vprašanje, ali je bila uporaba slabega materiala nezakonita, ni želela odgovoriti.

Na tisoče prebivalcev stolpnic po vsej Veliki Britaniji so oblasti opozorile, da so njihova prebivališča zgrajena z uporabo podobnih vnetljivih aluminijastih plošč kot so jih uporabili v stolpnici Grenfell.

Sedaj naj bi vlada zagotovila sredstva za pregled okrog 100 stolpnic na dan, da bi tako ugotovili, kakšna je nevarnost, da se podobna tragedija zgodi še kje drugje.