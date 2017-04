FOTO: Turška volilna komisija potrdila zmago Erdoganove ekipe, opozicija bo izide izpodbijala

Na referendumu v Turčiji so zmagali zagovorniki sprememb ustave. (Foto: AP)

Glasovanje so opazovali predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki bodo predvidoma danes v Ankari objavili poročilo o poteku referenduma. Skupno je sicer referendum opazovalo 63 tujih opazovalcev iz 26 držav. Erdogan je že v nedeljo tujino pozval, naj spoštuje odločitev Turkov.

Turška volilna komisija je v nedeljo pozno zvečer potrdila, da so na referendumu zmagali zagovorniki sprememb ustave. Predsednik Recep Tayyip Erdogan in premier Binali Yildrim sta sicer že pred tem razglasila zmago.

Danes se bo tako že sestala turška vlada. Seja bo potekala v predsedniški palači, predsedoval pa ji bo Erdogan.

Opozicija v boj

Po preštetih več kot 99 odstotkih glasovnic je za spremembe, ki prinašajo uvedbo predsedniškega sistema, glasovalo 51,3 odstotka volivcev. Opozicija je že včeraj napovedala, da bo izide izpodbijala. Na referendumu naj bi po njihovih besedqh prišlo do nepravilnosti in manipulacij.

Volilna komisija je namreč včeraj sporočila, da je na več voliščih nastala zmešnjava pri uporabi pečatov, s katerimi so volivci glasovali za spremembe oziroma proti njim.

V Turčiji ima pravico do udeležbe na referendumu 55,3 milijona volilnih upravičencev. V tujini dodatnih 2,9 milijona.

Volivci, ki so na referendumu želeli glasovati proti predlaganim spremembam ustave, so morali ponekod glasovati s pečatom, na katerem je bila napisana beseda "da", na delu glasovnice, ki je bil označen z "ne", je v Ankari povedal predsednik volilne komisije Sadi Güven.

Volilna komisija je sicer uradno predpisala pečate z napisom "tercih" (izbira), s katerimi so volivci nato na volilnem lističu označili bodisi polje z napisom "da" ali "ne".

Za zdaj ni znano, na koliko voliščih se je zgodilo tako glasovanje. Volilna komisija je sicer odločila, da bodo tudi take glasovnice veljavne.

Kaj pomeni Erdoganova zmaga?

Erdoganova pooblastila se bodo v novem sistemu zelo razširila. V skladu z ustavnimi spremembami bo predsednik dobil izvršno oblast, položaj premierja bo ukinjen, Erdogan pa bo na oblasti lahko ostal do leta 2029. Predsednik bo dobil pooblastila na področju pravosodja, ukinjena bodo vojaška sodišča. Predsednik bo med drugim odločal o uvedbi izrednih razmer. Predsedniške in parlamentarne volitve bodo potekale hkrati, mandata predsednika in poslancev bosta enako dolga, pet let.

Parlament bo sicer lahko nadzoroval predsednika in sprejemal zakone, a bo predsednik na nekaterih področjih lahko odločitve sprejemal z dekreti.

Smrtna kazen?

"Danes je Turčija sprejela zgodovinsko odločitev," je rezultat včeraj komentiral Erdogan. V svojem nagovoru je med drugim glede predvidenih sprememb dejal tudi, da bi lahko prav kmalu izvedli tudi referendum o ponovni uvedbi smrtne kazni v Turčiji. Takšna poteza bi sicer dokončno končala pot Turčije k EU.

'Glavni preobrat v življenju ljudi in Turčije'

"V preteklosti smo imeli že nekaj referendumov, a ta referendum je izbira med spremembo in preobrazbo v nov administrativni sistem v turški republiki. Z božjo voljo bodo naši ljudje nocoj s pričakovano izbiro odšli v prihodnost," je ob oddaji svojega glasu na volišču v eni izmed šol v Istanbulu dejal Erdogan.

V Izmirju je svoj glas oddal premier Yildrim. Kot je dejal, ne glede na izid bo "naš narod sprejel najlepšo odločitev".

Smrtni žrtvi v izgredih pred voliščem na jugovzhodu Turčije

Turške oblasti so ob referendumu močno poostrile varnostne ukrepe po državi, kjer še vedno veljajo izredne razmere po lanskem poskusu državnega prevrata. Za varnost skrbi okoli 380.000 pripadnikov varnostnih sil – 251.000 policistov in 128.000 pripadnikov vojske. Mobilizirali so tudi 70.000 vaških stražarjev v pretežno kurdskih predelih države.

Kljub temu pa so na jugovzhodu Turčije izbruhnili izgredi, ki so zahtevali dve smrtni žrtvi, ena oseba je bila ranjena.

Pred številnimi volišči v provinci Doyarbakir, kjer živijo pretežno Kurdi, so izbruhnili številni izgredi, sledilo je obračunavanje z noži in strelnim orožjem. Kot so še sporočili, so prijeli domnevnega osumljenca.

Ovirano delo opazovalcev?

Predstavnik prokurdske, opozicijske Ljudske demokratske stranke Ziysa Pir je ob tem na enem od volišč v istoimenskem mestu dejal, da policija na voliščih ovira delo opazovalca opozicijskih strank. Opozicijske stranke so svojim opazovalcev izdale izkaznice, na katerih so imena strank ali njihovi simboli, policija pa odstranitev opazovalcev opozicijskih strank utemeljuje s prepovedjo uporabe simbolov stran na voliščih na dan referenduma, je dejal Pir.