Turškemu taksistu grozi do 10 let zapora, ker je turista namerno vozil predolgo

Taksist je turista, ki sta morala na letališče, namerno popeljal po najdaljši poti, da sta zamudila letalo. (Foto: iStock)

Taksist je turista pobral v carigrajski četrti Kadiköy, odpeljati pa ju bi moral na letališče Sabiha Gökcen, obe točki ležita na azijski strani mesta in pot običajno traja okoli pol ure. Savdijca pa je taksist popeljal še čez Bospor na evropsko stran Istanbula, zaradi česar sta zamudila let in proti vozniku vložila pritožbo.

Tožilstvo je nato pripravilo obtožnico, v kateri je taksista obtožilo "zlovoljne prevare" in zanj zahtevalo od tri do 10 let zapora.

Voznik je zanikal krivdo in pojasnil, da ju je na daljšo pot popeljal zaradi pomote. Če sodišče sprejme obtožnico, se bo moral taksist v prihodnjih dneh zglasiti pred sodnikom.