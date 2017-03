Tusk dobil še dve leti in pol

Donald Tusk (Foto: AP)

Voditelji članic EU so v Bruslju še za dve leti in pol podaljšali mandat predsedniku Evropskega sveta, Poljaku Donaldu Tusku, ki tako ostaja na položaju do 30. novembra 2019. Novico je prvi sporočil luksemburški premier Xavier Bettel s tvitom: "Habemus presidentum. Srečno, Donald." Proti je bila samo Tuskova domovina Poljska.

Cerar je Turka podprl

Premier Miro Cerar je podprl podaljšanje mandata Poljaku. Tusk je doslej veliko storil za EU, ima pravo vizijo za naprej, predvsem pa ima posluh za države, kot je Slovenija, je premier pojasnil podporo. Tuska sta podprla tudi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Francois Hollande. Razlogi za podporo Tusku so kontinuiteta in koherentnost, je poudaril Hollande.

Poljaki so bili proti

Voditelji članic EU naj bi po prvotnih načrtih danes brez velikega pompa podaljšali mandat predsedniku Evropskega sveta Tusku, ki uživa široko podporo in doslej ni bil deležen resnih kritik, razen iz domovine.

A Varšava je zaradi trenj med Tuskom in najvplivnejšim poljskim politikom Jaroslawom Kaczynskim poskrbela za zaplet z imenovanjem alternativnega kandidata, evropskega poslanca Jacka Saryusz-Wolskega, ki pa ni imel podpore v nobeni drugi članici.