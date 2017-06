Tusk dopušča možnost, da brexita ne bo: Morda sem sanjač, a nisem edini

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je danes v izjavi pred vrhom EU ponovil sporočilo optimizma. Dopušča namreč možnost, da izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bo. To je že njegov 80. vrh, pa nikoli prej ni tako močno verjel, da gredo stvari v boljšo smer. Obenem je opozoril, da mora biti ta optimizem izjemno previden ter da ne sme voditi v naivnost in samozadovoljstvo.

Med razlogi za optimizem je naštel gospodarsko rast v vseh članicah unije, zmanjševanje brezposelnosti, finančni dogovor z Grčijo, krepitev proevropskega vzdušja in poraz protievropskih političnih sil v številnih članicah ter ohranitev enotnosti ob vseh izzivih.

Izpostavil je tudi, da vsi voditelji po svetu, s katerimi se je v minulem času pogovarjal, od ameriškega predsednika Donalda Trumpa do japonskega premierja Shinza Abeja, menijo, da EU kljub brexitu ostaja njihova najpomembnejša partnerica.

Predsednik Evropskega sveta je spomnil na lanski dogovor voditeljev, da bo EU branila ljudi pred varnostnimi grožnjami, zlasti terorizmom, nezakonitimi migracijami in nenadzorovano globalizacijo, ter poudaril, da si bo na tokratnem vrhu prizadeval za napredek na teh treh področjih.

Ena od tem vrha bo tudi brexit. Po nedavnem začetku pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU je Tusk dejal, da prihajajo z različnih strani različne napovedi, kako se bo proces končal: s trdim brexitom, z mehkim brexitom ali brez dogovora, pri čemer se omenja tudi možnost, da brexita ne bo.

Tusk je povedal, da ga nekateri britanski prijatelji sprašujejo, ali si lahko predstavlja, da Združeno kraljestvo ostane del EU, in da jim na to odgovarja: "EU je bila zgrajena na sanjah, ki so se zdele nedosegljive. Torej, kdo ve?" Ob tem je citiral besede Johna Lennona iz skladbe Imagine: "Lahko rečete, da sem sanjač, a nisem edini."

Predsednik Evropskega sveta je omenjeno povedal v izjavi po srečanju z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom. Ob tem je obžaloval, da podpora EU Ukrajini ni vedno zadostna in da ima država pravico pričakovati več.

(Foto: Damjan Žibert)

Septembra bo začel v celoti veljati sporazum o krepitvi vezi med Ukrajino in EU, je izpostavil Porošenko ter ocenil, da sta EU in Ukrajina bliže kot kdaj koli. "Zgodovinske dni" ob odpravi vizumov za vstop Ukrajincev v unijo je označil za "zadnje slovo od Sovjetske zveze in ruskega imperija".

Ukrajinski predsednik je še pozdravil pričakovano odločitev EU o podaljšanju gospodarskih sankcij proti Rusiji zaradi kršitev mirovnih dogovorov iz Minska ter ostro kritiziral "politično motiviran" energetski projekt Drugi tok 2 kot orodje ruske agresije proti Ukrajini in celotni EU.

Tuskov citat o sanjah in brexitu v Bruslju močno odmeva. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na vprašanje, ali je tudi on sanjač, odgovoril, da "nikoli ne goji iluzij, ker jih ne želi izgubiti".

Tusk se je s tem strinjal, a opozoril, da iluzije in sanje niso isto ter da bi bila politika brez sanj nočna mora. "Čudeži se dogajajo. Del mojih sanj se je uresničil," je dejal in izpostavil, da je obenem realist.

Poljakov citat Lennona ni povsod naletel na odobravanje. "Nisem sanjač in nisem edini," je dejal belgijski premier Charles Michel ter poudaril, da je čas za ukrepanje in gotovost, ne za sanje in negotovost.

Michel meni, da je treba spoštovati izbiro Združenega kraljestva, da je britanska premierka Theresa May v zelo težkem položaju in da britanska stališča resda niso jasna, vendar pa nima smisla ugibati o njih. "Lahko ugibamo, vendar je to izguba časa," je sklenil.