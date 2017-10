Tusk v Bruslju o brexitu: Napredek ni zadosten, a to ne pomeni, da ga sploh ni

Voditelji 27 članic EU so pozvali k začetku "notranjih pripravljalnih pogovorov" o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo in o prehodnem obdobju po brexitu in pred uveljavitvijo novega partnerstva. Politična gesta, s katero se želi EU približati Britaniji, ki poziva k takojšnjim pogajanjem o prihodnjih odnosih, naj bi omogočila preboj do konca leta.

"Poročila o zastoju med EU in Britanijo so bila pretirana. Napredek ni zadosten, kar pa ne pomeni, da napredka sploh ni," je po koncu vrha poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Ob tem je obljubil, da bo sedemindvajseterica tudi v prihodnje k pogajanjem pristopala pozitivno in konstruktivno, ter izrazil upanje, da bo zadosten napredek mogoče doseči decembra.

EU še vedno vztraja, da je za začetek pogajanj o prehodnem obdobju in prihodnjih odnosih treba najprej doseči zadosten napredek pri treh prednostnih ločitvenih vprašanjih - pravicah državljanov, finančni poravnavi in meji na irskem otoku.

Napredek je za zdaj nezadosten, znova ga bo ocenila decembra. Da bi bila pripravljena na takojšen začetek pogajanj o prehodnem obdobju in prihodnjih odnosih, če bo do takrat zagotovljen zadosten napredek, pa bo unija začela notranje pogovore o tem.

Britanska premierka Theresa May je po dvodnevnem vrhu v Bruslju izpostavila optimizem, da bo mogoče doseči dober in pozitiven dogovor. "Ambiciozno in pozitivno gledam na prihodnost in pogajanja," je poudarila.

Z optimizmom se je odzvala tudi na vprašanja o možnosti scenarija brez dogovora. Optimistična je, da bo dogovor mogoče doseči, vendar pa bi bilo neodgovorno, če ne bi bili pripravljeni na vse možnosti, je dejala.

Mayeva ni želela potrditi nobene številke, ki krožijo v javnosti. Ponovila je britansko stališče, da bo mogoče dokončen finančni dogovor doseči šele v sklopu pogajanj o prihodnjih odnosih, in ostala v okviru zavez, podanih v govoru v Firencah.

Tedaj je britanska premierka zagotovila dvoje: da ne bo nobena članica zaradi brexita plačala več ali prejela manj denarja. To se razume kot zagotovilo, da bo Britanija prispevala okoli 20 milijard evrov, kolikor znaša njen neto prispevek v proračun do konca sedanjega večletnega finančnega okvira.

Britanska premierka je optimistična glede prihodnosti in pogajanj z EU. (Foto: AP)

Drugo finančno zagotovilo britanske premierke iz Firenc pa je, da bo Britanija poplačala vse finančne obveznosti, ki jih je prevzela kot članica unije. Koliko naj bi to konkretno zneslo, za zdaj ni jasno.

Za zadosten napredek glede finančne poravnave naj bi bilo po neuradnih informacijah dovolj opredeliti skupna načela za izračun finančnih obveznosti Britanije, ne bi bilo pa treba določiti konkretnih številk.

Najdlje sta strani v pogajanjih o pravicah državljanov. Mayeva je v četrtek v odprtem pismu ocenila, da je dogovor o tem na dosegu, in izrazila prepričanje, da ga je s prožnostjo in ustvarjalnostjo na obeh straneh mogoče doseči v prihodnjih tednih.

Voditelji preostalih članic EU so v glavnem prav tako izpostavljali optimizem. Nemška kanclerka Angela Merkel je na primer poudarila, da ni nikakršnih indicev, da pogajanja ne bodo uspešna.

Izpostavljali pa so tudi, da ni britanska premierka predstavila nič novega. Mayeva je nekoliko podrobneje predstavila stališča iz Firenc, kar je bilo koristno, ni pa nobenih novih predlogov, je po koncu prvega dne vrha povedal nizozemski premier Mark Rutte.

"Hudič je v podrobnostih," je opozoril malteški premier Joseph Muscat, ki je prav tako izpostavil dobro vzdušje, a dodal, da to ne spreminja ocene, da ni zadostnega napredka za prehod v drugo fazo pogajanj, ki bo pokrivala zlasti trgovinske odnose.