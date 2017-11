Uber bo moral voznikom na Otoku zagotavljati enakopravne delavske pravice

Uber voznike obravnava kot samozaposlene. (Foto: AP)

Pravice sta po sodni poti od Uberja zahtevala nekdanja voznika James Farrar in Yaseen Aslam, ki sta Uberjev poslovni načrt označila za "brutalno izkoriščevalskega". Podprl ju je sindikat Neodvisni delavci Velike Britanije, ki Uberju očita posmeh uveljavljenim pravicam.

Uber voznike obravnava kot samozaposlene, kar po navedbah družbe ti tudi želijo. "Glavni razlog, zaradi katerega vozniki izberejo Uber, je svobodno odločanje o tem, če, kdaj in kje bodo vozili," je poudaril prvi mož Uberja za Veliko Britanijo Tom Elvidge.

Strokovnjaki odločitev delovnega sodišča ocenjujejo kot pomemben mejnik, ki bi lahko imel velike posledice za britansko sodelovalno gospodarstvo. Predstavlja tudi nov udarec družbi, ki je septembra izgubila licenco za delovanje v Londonu.

Londonske oblasti so tedaj navedle, da je aplikacija za deljenje prevoza poskrbela za zaskrbljenost, Uberjev pristop in način vodenja pa kažeta na pomanjkanje korporativne odgovornosti. Pri tem so se sklicevali na številne spore in celo izgrede v povezavi z aplikacijo.