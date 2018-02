Ugledni savdski klerik: Savdijkam ni treba nositi dolgih halj

Savdske ženske morajo po zakonu nositi dolgo haljo, ki ji pravijo abaja. (Foto: AP)

Kot je pojasnil šejk Abudlah al Mutlak, več kot 90 odstotkov pobožnih muslimank po svetu ne nosi tako imenovanih abaj oziroma dolgih ohlapnih halj. "Torej tudi mi ne bi smeli siliti ljudi, da jih nosijo," je dejal v petek v televizijski oddaji.

V Savdski Arabiji je dolga halja za ženske predpisana z zakonom. Savdske oblasti še niso sporočile, ali bodo spremenile zakonodajo, a izjava visokega muslimanskega predstavnika je zelo pomembna.

So pa njegove besede sprožile burne odzive na družbenih omrežjih, med njimi številne izraze podpore. "Čistost in moralnost ne bi smeli biti odvisni od kosa blaga," je zapisal eden od savdskih uporabnikov Twitterja. Izjavo šejka Abdulah al Mutlaka so podprli tudi mnogi drugi visoki muslimanski predstavniki.

V savdskem kraljestvu so pravice žensk zelo omejene, pravila o segregaciji spolov v javnosti pa med najstrožjimi na svetu. Še vedno je v veljavi sistem skrbništva, v okviru katerega mora glavni moški član družine ženski sorodnici dovoliti, če želi med drugim študirati ali potovati.

V zadnjih mesecih je Savdska Arabija v okviru velikega reformnega procesa, ki ga je zagnal savdski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman, popustila pri nekaterih strogih pravilih. Med drugim bodo lahko Savdijke od junija lahko samostojno vozile avtomobile. Savdska Arabija je sicer edina država na svetu, ki ženskam še vedno ne dovoli za volan.

Septembra lani pa so oblasti več sto ženskam dovolile vstopiti na stadion v Rijadu, kjer večinoma potekajo nogometne tekme, s čimer so obeležile državni praznik, januarja letos pa so si lahko prvič ogledale nogometno tekmo.