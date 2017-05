Abedi v preteklosti jasno izražal ekstremistične nazore: 'Samomorilci z bombami so čisto v redu'

V Britaniji so v povezavi z napadom aretirali osem ljudi, tudi Abedijevega starejšega brata, 23-letnega Ismaila. Mlajšega brata, 20-letnega Hashema, so libijske oblasti aretirale v tamkajšnji prestolnici Tripoli, kot tudi njihovega očeta.

Manchesterski preiskovalec Ian Hopkins je potrdil, da je napad najverjetneje pripravljala celotna mreža. "Preiskava je v polnem teku, poteka po celem Manchestru." Policija je med preiskavo vdrla tudi v stanovanjski blok v bližini postaje Manchester Picadilly v središču mesta ter v stanovanje v okraju Moss Side in izvedla nadzorovani eksploziji.

"Nocoj smo izvedli preiskavo na naslov Nuneaton, Warwickshire, in aretirali moškega," je v sporočilu za javnost obvestila manchestrska policija. Dodali so, da je preiskava povezana s ponedeljkovim napadom v manchestrski Areni.

Policija domneva, da napadalec vendarle ni bil "samotarski volk" in naj bi za sabo imel podporno mrežo. Skupno so doslej aretirali deset oseb, med njimi dve osebi v Libiji. Zaslišanje ostalih naj bi sledilo.

Varnostni ukrepi v Veliki Britaniji so na najvišji stopnji. (Foto: AP)

Dva Abedijeva znanca policijo večkrat opozorila na njegova ekstremistična nagnjenja

Salman Abedi je bil rojen v Manchestru libijskim staršem, študiral je na univerzi v Salfordu. Hamid El-Said, ki je v preteklosti delal kot svetovalec za Združene narode glede naraščajočega terorizma, sedaj pa je zaposlen na manchesterski univerzi, je dejal, da je imel Abedi resnično slabe odnose s starši in ostalo družino, ki naj bi ga poskušali spraviti na pravo pot. "Bil je slab študent, šolanja ni dokončal, starši so se trudili, da bi se vrnil v Libijo. Imel je težave s prilagajanjem na evropski stil življenja."

Nekdanji Abedijev sošolec je za BBC povedal, da je bil fant "precej vroče krvi", hitro se je razburil zaradi najmanjših stvari. Leta 2011, preden je zapustil akademijo, je postajal vedno bolj in bolj religiozen. Dva Salmanijeva nekdanja znanca pa naj bi policijo pred leti celo večkrat opozorila na njegova ekstremistična nagnjenja. Podpiral naj bi terorizem ter večkrat jasno in glasno izrazil, da so "samomorilci z bombami čisto v redu."

Uhajanje infromacij razburilo Britance

Britanska premierka Theresa May je izrazila precejšnje nezadovoljstvo zaradi ameriškega uhajanja informacij o torkovem napadu v Manchestru. Britanske oblasti so bile menda besne, ko se je ameriški časnik New York Times dokopal do fotografij z mesta napada. Premierka tako nemudoma pričakuje popolno preiskavo o tem dogodku, o uhajanju informacij pa naj bi se na vrhu Nata v Bruslju pogovorila tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

V napadu na koncertu pevke Ariane Grande v Manchestru je umrlo 22 ljudi, tudi otroci, ranjenih je 64, med njimi jih je več še vedno v kritičnem stanju. Samomorilski napad naj bi izvedel Salman Abedi, preiskovalci so po poročanju BBC priprli devet ljudi, med njimi tudi Abedijevega starejšega in mlajšega brata ter očeta. Žensko, ki so jo prav tako pripeljali na zaslišanje, so že izpustili.

Serija objavljenih fotografij, na katerih je med drugim viden tudi detonator eksplozivne naprave, je razbesnela preiskovalce ter poslabšala britansko-ameriške odnose. Podrobnosti o Abedijevi identiteti so namreč ušle v javnost že 24 ur po eksploziji. Državna sekretarka Amber Rudd je dejala, da je razburjena nad razkritjem in opozorila ZDA, na se to ne ponovi nikoli več.

Kljub opozorilom se je New York Times dokopal do novih fotografij, na katerih se jasno vidijo napadalčev nahrbtnik ter delčki eksplozivne naprave. Neimenovan vir iz britanske vlade je dejal, da bo uhajanje informacij še pereča tema v prihodnjih dneh, ko je preiskava o napadu na vrhuncu, nepooblaščeno razkritje pa bo spodkopalo zaupanje tako v samo preiskavo kot v boj proti terorizmu. Zaradi zadeve se je oglasil tudi župan Manchestra Andy Burnham: "Zelo sem zaskrbljen, o tem se bom pogovoril z ameriškim veleposlanikom."

Abedijevo identiteto je prva razkrila ameriška tv mreža CBS, NBC pa ga je nato hitro imenoval za glavnega osumljenca.