Umorjeni slovaški novinar policiji prijavil grožnje, a se ta ni odzvala

Umorjeni slovaški novinar Jan Kučiak, ki je pisal za novičarsko spletno stran Aktuality.sk je tik pred smrtjo preiskoval dejavnosti italijanske mafijske združbe N'dragheta na Slovaškem in njene povezave s svetovalko slovaškega premierja Roberta Fica Mario Troškovo, poroča slovaški dnevnik SME.

Slovaški premier je zločin označil za odvratno dejanje, za informacije o umoru pa so ponudili milijon evrov nagrade. V javnost sicer prihajajo podrobnosti dvojnega umora, znano je, da so novinarju pred tem že grozili, celo s smrtjo, in da je grožnje prijavil policiji, ki pa se ni odzvala. Opozicija zato že zahteva odstop notranjega ministra in šefa policije.

Eden od novinarjev SME je v zvezi s preiskavo Kučiakovega umora policiji pričal o omenjenih povezavah. Po navedbah dnevnika naj bi Troškova poslovala z Antoninom Vadalo, podjetnikom italijanskega rodu, ki posluje na Slovaškem. Med avgustom 2011 in junijem 2012 je sedanja premierjeva svetovalka bila partnerka in solastnica podjetja GIA Managment, ki ga je ustanovila skupaj z Vadalo.

Kučiakov nedokončani članek bodo objavili

Italijanska policija je odkrila telefonske pogovore med Vadalo in enim od mafijskih šefov, ki je sedaj v zaporu. Pregon proti Vadali so zaradi pomanjkanja dokazov nato opustili. Podjetje GIA Managment je kasneje dobil novega lastnika, Pietra Catroopa, ki je od leta 2016 tudi lastnik podjetja Prodest. Družabnik podjetja je bil v preteklosti nekdanji poslanec stranke Smer-SD in sedanji vodja varnosti v kabinetu predsednika vlade Viliam Jasan. Podjetje je lani tudi bilo pod nadzorom slovaške obveščevalne službe (SIS). Troškova in Jasan se tudi osebno poznata, seznanil pa naj bi ju prav Vadala. Troškova je v preteklosti bila tudi asistentka poslanca.

Iz Aktualityja so že sporočili, da bodo objavili Kučiakov nedokončan članek o italijanski mafiji in povezavah s slovaško politiko. "Vsem vam sporočam, da bo Janov članek objavljen, kakor hitro bo mogoče," je napovedal odgovorni urednik Aktualityja Peter Bardy.

Umorjeni slovaški novinar Jan Kuciak. (Foto: AP)

Slovaški premier Robert Fico je sicer ponudil milijon evrov nagrade za informacijo, ki bo privedla do aretacije morilca. Načelnik slovaške policije Tibor Gašpar je pred tem dejal, da je bi motiv za umor novinarja "najverjetneje povezana s preiskovalnim delom novinarja".

"Slovaški organizirani kriminal ni nikoli ubijal novinarjev, tudi ne v slabih starih časih. Medtem ko to ne velja za italijanske mafijske tolpe," je še dejal Nicholson.

Slovaški politični analitik Grigorij Mesežnikov je medtem ocenil, da bi lahko umor in morebitne povezave s slovaško politično elito povzročile "politični potres" na Slovaškem.

"Skrajna meja je bila prekoračena. Ta primer bi moral pretresti volivce vladajoče stranke SMER-SD vse do obisti. Kakorkoli, počakati moramo na odziv vodstva stranke," je še dejal.

Populistični Fico je sicer znan kot velik kritik medijev. Na novinarski konferenci leta 2016 je tako označil za "umazane, protislovaške prostitutke". Novinarje je označil tudi za "prave, neumne hijene" in "sluzaste kače".

V Veliki Britaniji rojen preiskovalni novinar Tom Nicholson, ki je tesno sodeloval s Kučiakom, je povedal, da je umorjeni novinar preiskoval goljufiva plačila iz naslova skladov EU italijanskim državljanom z bivališčem na Slovaškem, ki naj bi imeli stike z mafijsko združbo N'drangheta.

Umor je naletel na mednarodne obsodbe, ključno z Evropsko unijo in Združenimi narodi, ki so pozvali k hitri in temeljiti preiskavi. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v odzivu dejal, da je "pretresen zaradi grozljive novice". "Obsojam to strahopetno dejanje, umori ali zastraševanja novinarjev nimajo mesta v Evropi, nimajo mesta v nobeni demokraciji," je v odzivu sporočil Juncker.

Na kraju zločina naj bi našli tudi strelivo

27-letnega Kučiaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirova so našli ustreljena v nedeljo zvečer v novinarjevi hiši v kraju Velka Maca v bližini glavnega mesta Bratislava. Policija naj bi na kraju zločina tudi našla strelivo, razporejeno okoli trupel, kar naj bi po pisanju dnevnika Pravda bilo "opozorilo".

Umor para je na Slovaškem že sprožil pozive k novih protikorupcijskim protestom na Slovaškem, ki je že minulo leto bila prizorišče številnih demonstracij. Prav tako so v Bratislavi pripravili nočno bedenje v spomin umorjenega para, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Podobni dogodek so pripravili tudi v češki prestolnici Praga.

Zloglasna N'drangheta velja za najmočnejšo mafijsko združbo v Italiji. Po navedbah Europola gre za najbogatejšo in najvplivnejšo kriminalno organizacijo na svetu.