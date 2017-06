Helmut Kohl (Foto: AP)

Umrl je nekdanji nemški kancler Helmut Kohl, ki je igral eno izmed ključnih vlog pri padcu Berlinskega zidu in združitvi Nemčij. Umrl je na svojem domu v Ludwigshafnu, star je bil 87 let.

Na položaju kanclerja je bil kar 16 let - od 1982 in 1990 kot kancler Zahodne Nemčije in še do 1998 kancler združene Nemčije. Po trajanju mandata ga tako presega le Otto von Bismarck. Poleg tega je bil s takratnim francoskim predsednikom Francoisom Mitterandom tudi arhitekt Maastrichtske pogodbe, ki je bila podlaga za oblikovanje Evropske unije, je zapisano na Wikipediji.

Za njegovo vlogo pri združevanju Evrope so ga ob koncu mandata voditelji evropskih držav razglasili za častnega državljana Evrope. Pred njim je to priznanje prejel le francoski politik in ekonomist Jean Monnet, ki velja za arhitekta združene Evrope.

Kohlovo dediščino je sicer po njegovem odhodu s položaja zasenčila afera zaradi spornega financiranja CDU. Na dan je namreč prišlo, da je CDU na skrivaj prejemala donacije, Kohl pa nikoli ni razkril imen donatorjev.

Na položaju predsednika stranke je Kohla leta 2000 nasledila njegova varovanka Angela Merkel, ki se je leta 2005 kot prva ženska zavihtela tudi na kanclerski položaj.

V času afere je Merklova v prispevku za nemški dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung leta 1999 pozvala Kohla k razjasnitvi primera, stranko pa, naj opravi s svojo zamegljeno preteklostjo. Pripravljenost, da izzove svojega nekdanjega strankarskega mentorja, je povečala ugled Merklove. Naslednjo leto so jo izvolili na čelo CDU.

Pomemben tudi za Slovenijo

Bil je tudi eden izmed najzaslužnejših, da sta Nemčija in Evropska skupnost kmalu po razglasitvi samostojnosti priznali Slovenijo, za kar je prejel red za izredne zasluge Republike Slovenije.