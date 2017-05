Umrl je nekdanji panamski diktator Manuel Noriega

Po dolgotrajnih zdravstvenih težavah je umrl Manuel Noriega. (Foto: Reuters)

Ponoči je v starosti 83 let umrl nekdanji panamski diktator Manuel Noriega, so potrdile oblasti v tej državi. Noriega je Panami z železno roko vladal med letoma 1983 in 1990.

Noriega je marca prestal operacijo zaradi benignega tumorja na možganih, kasneje pa so se pojavile komplikacije zaradi krvavitev po operaciji. Vse odtlej je bil v bolnišnici.

Njegovo smrt je danes med drugim potrdil panamski predsednik Juan Carlos Varela. Kot je sporočil prek Twitterja, se je z njegovo smrtjo končalo določeno poglavje v zgodovini Paname.

Noriega je bil med letoma 1968 in 1986 na plačilni listi ameriške obveščevalne agencije Cia, Američani so ga izurili tudi v vojaških veščinah. Po invaziji konec leta 1989 in v začetku leta 1990 so ga Američani aretirali, premestili na Florido, mu sodili in ga zaprli za 21 let.

ZDA so ga po izteku kazni aprila 2010 izročile Franciji, kjer je bil obsojen na sedem let zapora zaradi pranja denarja v francoskih bankah za mamilarsko mafijo iz Kolumbije. Šlo je za 2,9 milijona dolarjev opranega denarja.

V Panami, kamor se je vrnil decembra 2011, je bil v odsotnosti obsojen zaradi izdaje ukaza za umor kritika njegovega režima Huga Spadafore in še ene osebe. Januarja letos so Noriego, ki je trpel za številnimi zdravstvenimi težavami, začasno izpustili iz zapora.