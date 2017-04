Umrl je oče mavrične zastave Gilbert Baker

Gilbert Baker (Foto: AP)

Umrl je ameriški umetnik Gilbert Baker, ki je ustvaril mavrično zastavo, simbol gejevske skupnosti, je potrdil njegov prijatelj in aktivist Cleve Jones. Baker je umrl v petek v starosti 65 let, mavrično zastavo pa je ustvaril za parado ponosa v San Franciscu leta 1978.

"Moje srce je zlomljeno. Moj najdražji prijatelj na svetu je odšel. Gilbert je svetu dal mavrično zastavo, meni je dal 40 let ljubezni in prijateljstva," je med drugim na družbenem omrežju Facebook zapisal Jones, ki ni razkril vzroka smrti, a je Baker po poročanju San Francisco Chronicle umrl med spanjem na domu v New Yorku.

Baker, sicer nekdanji vojak, je bil močno vpet v skupnost LGBT v San Franciscu. Bil je prijatelj prvega odkrito istospolno usmerjenega politika Harveyja Milka, ki so ga umorili.

Jones je prijatelje iz San Francisca pozval, da se zberejo pod mavrično zastavo v okrožju Castro v San Franciscu, kjer se bodo skupaj poklonili spominu na Bakerja.

Muzej moderne umetnosti v New Yorku je mavrično zastavo leta 2015 uvrstil v svojo zbirko.