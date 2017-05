Umrl še drugi član 'morilcev z barja', zloglasni Ian Brady

V Veliki Britaniji je v starosti 79 let umrl zloglasni morilec Ian Brady, ki je skupaj s partnerko med julijem 1963 in oktobrom 1965 mučil in umoril pet otrok. Umrl je med prestajanjem kazni v močno zavarovani psihiatrični bolnišnici v Liverpoolu, so pristojne oblasti potrdile pozno v ponedeljek.

Ian Brady je bil po navedbah njegovih odvetnikov že več let prikovan na posteljo, po nekaterih podatkih naj bi prejemal paliativno oskrbo. V preteklosti je že večkrat zaprosil, naj mu dovolijo umreti. Vse od leta 1999, ko je začel gladovno stavko, so ga prisilno hranili. Leta 2013 je sprožil pravni postopek za premestitev iz bolnišnice v zapor, a so njegovo prošnjo zavrnili.

Ian Brady leta 1965, ko so ga aretirali skupaj s partnerko Myro Hindley. (Foto: AP)

Brady in njegova partnerka Myra Hindley sta zaradi treh umorov, ki so pretresli državo, v zaporu pristala leta 1966. Kasneje sta priznala še dva umora. Prijel se ju je vzdevek "morilca z barja", ker sta trupla otrok zakopala v narodnem parku Saddleworth Moor v bližini Manchestra. Hindleyjeva je umrla v zaporu leta 2002.

Brady je umrl le nekaj ur zatem, ko je Terry Kilbride, čigar 12-letnega brata je morilski par ubil leta 1963, pozval morilca, naj "stori, kar je prav", in razkrije, kje je zakopal svojo četrto žrtev, Keitha Bennetta. Njegovega trupla namreč kljub več iskalnim akcijam - zadnja je bila leta 2004 - niso nikoli našli.