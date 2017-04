Umrla je najstarejša Zemljanka, ki ni želela, da bi ji kdorkoli ukazoval

Gospa Emma Morano je bila najstarejša od osmih bratov in sester, vse jih je preživela. Umrla je na svojem domu v kraju Verbania, na severozahodu Italije. 29. novembra bi dopolnila 118 let.

Če rečemo, da so naša življenja kot knjige, potem je bila njena res obširna in slikovita. V življenju je namreč doživela in preživela marsikaj – med drugim je zamenjala tri države, trpela nasilnega moža, izgubila edinega sina, doživela obe svetovni vojni ... V njenem dolgem življenju pa se je izmenjalo kar 90 italijanskih vlad.

Geni, tri jajca na dan in ločitev

Svojo dolgoživost je pripisovala dobrim genom. Tudi njena mama je doživela precej visoko starost, saj je umrla pri 91 letih, nekaj njenih sester pa je bilo prav tako stoletnic.

A, ne le geni. Moranova je bila prepričana, da je k njenemu dolgemu življenju prispevala tudi njena malce posebna, a zelo ustaljena prehrana. Vsak dan zadnjih 90 let je namreč pojedla tri jajca, od tega je dve jajci zaužila surova. Takšne prehrane se je navadila še v mladosti, potem ko ji je zdravnik kmalu po koncu prve svetovne vojne diagnosticiral slabokrvnost. V zadnjih letih je pojedla zgolj dve jajci in nekaj piškotov. Zdravnik Carlo Bava, ki je spremljal njeno zdravstveno stanje zadnjih 27 let, je dejal, da je gospa zelo redko jedla sadje in zelenjavo. "Ko sem jo spoznal, je jedla le tri jajca na dan, dve surovi zjutraj, nato omleto opoldne in piščanca za večerjo," je povedal za AFP.

A Moranova je prepričana, da je toliko časa živela tudi zato, ker se je leta 1938 odločila, da zapusti svojega moža. To je storila leto po tem, ko jima je umrl šestmesečni sin. Pojasnila je, da njun zakon nikoli ni bil zdrav. Njena prava ljubezen je umrla med prvo svetovno vojno in bila je odločena, da se ne bo nikoli poročila. Toda, kot je dejala za italijanski časopis La Stampa, ni imela izbire. "Zagrozil mi je: Če si srečna, se boš poročila z menoj, ali pa te bom ubil. Bila sem stara 26 let. Poročila sem se," je pojasnila.

Očitno pa je sčasoma bilo vsega preveč, zato ga je po 13 letih zakona zapustila. Kljub temu pa se nista nikoli uradno ločila in sta ostala poročena vse do njegove smrti leta 1978. 117-letnica, ki je delala do svojega 75 leta, se nato nikoli več ni poročila. "Nisem želela, da bi mi kdo ukazoval," je dejala v nekem intervjuju.

Po njeni smrti je zdaj po uradnih podatkih najstarejša oseba na svetu Jamajčanka Violet Brown, ki se je rodila 10. marca 1900.