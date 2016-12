Umrla je Vera Rubin, pionirka astronomije

Vera Rubin, pionirka astronomije, ki je sodelovala pri odkritju tako imenovane temne snovi, je umrla v ponedeljek, stara 88 let.

Rubinova je po poročanju Guardiana odkrila, da se galaksije ne vrtijo čisto tako, kot so napovedovali. To je znanstvenike vodilo k domnevi, da mora obstajati še kakšna druga sila, ki deluje pri tem. Poimenovali so jo temna snov.

Temna snov naj bi sestavljala vsaj 27 % vesolja. Ker je ni mogoče naravnost zaznati, znanstveniki o njenem obstoju zgolj domnevajo na podlagi gravitacijskih vplivov te materije na vse ostale snovi, zvezde, galaksije oz. celotno zgradbo vesolja. Ker se je ne da niti natančno preiskati, znanstveniki bolje vedo, kaj temna snov ni, ne pa, kaj je.

Dosežki Rubinove so ji prinesli nešteto pohval in nagrad. Postala je šele druga ženska astronomka, ki je bila izbrana v Nacionalno znanstveno akademijo v ZDA. Ameriški predsednik Bill Clinton ji je leta 1993 podelil medaljo časti za zasluge v znanosti zaradi "njenega pionirskega raziskovalnega programa v observatorijski kozmologiji".

Vera Rubin je sodelovala pri odkritju temne snovi, ene nerazrešenih skrivnosti fizike. (Foto: Reuters)

Zanimanje za astronomijo ji je bilo položeno v zibko

Njeno zanimanje za astronomijo se je začelo že v mladosti, ob delu je opazovala svojega očeta, Philipa Cooperja, inženirja elektrotehnike, ki ji je pomagal sestaviti teleskop in jo vozil na srečanja amaterskih astronomov.

Vera Rubin je bila prva astronomka, ki je leta 1948 diplomirala na univerzi Vassar. Ko je želela izobraževanje nadaljevati na sloviti univerzi Princeton, je ugotovila, da ženskam tam ni dovoljeno študirati astronomije. Vztrajna, kakor je bila, je magistrirala na Cornellu, doktorski naziv pa pridobila na univerzi Georgetown, kjer je bila kasneje tudi dolgo časa zaposlena.

V svoji karieri je raziskala več kot 200 galaksij.