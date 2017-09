Umrla najbogatejša ženska na svetu, dedinja kozmetičnega velikana L'Oreal Liliane Bettencourt

"Liliane Bettencourt je umrla sinoči doma," je sporočila njena hči Francoise Bettencourt Meyers in dodala, da je odšla v miru.

Po oceni Forbesa, ki so jo objavili marca, je bila 14. najbogatejša oseba na svetu in s premoženjem vrednim 33 milijard evrov, najbogatejša ženska na svetu. Zadnjih nekaj mesecev je živela na samem v vili v prestižnem pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine.

Betterncourtova se je v zadnjih letih sicer borila z demenco. Tudi sicer so jo v javnosti videli le redko, odkar je leta 2012 zapustila L'Orealov odbor direktorjev. Njeno ime pa se je vseeno nekajkrat pojavilo na naslovnicah. Več njenih spremljevalcev je namreč izkoristilo poslabšanje duševnega zdravja Bettencourtove in se med drugim okoristilo z njenim premoženjem. Za svoja dejanja so se večinoma neuspešno zagovarjali tudi na sodišču.

V očetovem podjetju je začela delati že pri 15 letih kot pripravnica

Bettencourtova se je rodila leta 1922 v Parizu kot edini otrok Louise Madeleine Berthe in ustanovitelja L'Oreala Eugena Schuellerja. Mama ji je umrla, ko je bila stara pet let in se je zato toliko bolj navezala na očeta. V očetovem podjetju je začela delati že pri 15 letih kot pripravnica.

Podjetje je podedovala po smrti očeta leta 1957, njena podjetniška zgodba pa se je končala leta 2012, ko njeno mesto v odboru direktorjev prevzel vnuk Jean-Victor Meyers. Sodišče je namreč leta 2011 presodilo, da Bettencourtova ni več sposobna opravljati svoje funkcije, in pooblastilo Meyersa. Dedinja je že od leta 2006 bolehala za demenco in Alzheimerjevo boleznijo.

Bo L'Oreal sedaj prevzel švicarski gigant Nestle?

Kljub temu da ima Bettencourtova le eno hčer, ni jasno, kaj se bo zgodilo s podjetjem. Čeprav so hči Francoise, njen soprog Jean-Pierre Meyers in njuni sinovi obljubili, da bodo obvarovali podjetje, so se že večkrat pojavile govorice, da bo L'Oreal prevzel švicarski gigant Nestle. Že sedaj si namreč lasti 29,58 odstotka podjetja, družina pa 29,79 odstotka. Nestle je med drugim že sporočil, da namerava pol leta po smrti Bettencourtove dokupiti potrebne delnice, da si zagotovi večinski delež.