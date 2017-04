Umrla ženska, ki je med terorističnim napadom padla v Temzo

Mlada Romunka je peta žrtev londonskega terorističnega napada. (Foto: AP)

V četrtek je v bolnišnici umrla Romunka Andreea Cristea, ki je med terorističnim napadom pred britanskim parlamentom padla v reko Temzo, je danes potrdila policija. To je peta smrtna žrtev terorističnega napada.



31-letna Cristea si je v času napada London ogledovala skupaj s partnerjem Andreiem Burnazom. Po poročanju britanskega BBC je romunski veleposlanik v Veliki Britaniji Dan Mihalache razkril, da jo je Burnaz na dan napada želel zasnubiti. Ko je napadalec zapeljal na pločnik, je najprej zbil Burnaza, ki je utrpel zlomljeno stopalo, nato pa še Cristeo in jo potisnil v Temzo.



"Ni besed, s katerimi bi lahko začel opisovati bolečino in praznino, ki je ostala v naših srcih," so v izjavi sporočili člani Cristeine družine in njen partner.



Napadalec, v Veliki Britaniji rojen 52-letni Khalid Masood, je 22. marca najprej na Westminstrskem mostu z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi in jih več povozil. Nato se je z avtomobilom zaletel v ograjo parlamenta ter vdrl na območje parlamenta. Tam je zabodel enega policista, ki je kasneje podlegel poškodbam. Napadalca je nato ustrelila policija. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.