Umrla zloglasna mafijska 'Zver', odgovorna za najmanj 150 umorov

Eden od najzloglasnejših botrov sicilijanske mafije Salvatore Toto Riina je umrl zgodaj davi.

87-letni Riina, ki bil za zapahi in obsojen na 26 dosmrtnih kazni, naj bi v svoji karieri naročil več kot 150 umorov. Nekoč je velja za "šefa vseh šefov" in je bil strah in trepet na Siciliji. Zaradi okrutnosti je dobil vzdevek Zver.

Zaporne kazni je prestajal v strogo varovanem zaporu v Parmi, kjer je bil pod stalnim video nadzorom.

BBC poroča, da so nekdanjega vodjo zloglasne Cosa Nostre aretirali leta 1993.

Toto Riina leta 1993 maha družini, potem ko so ga po sojenju odpeljali v zapor. (Foto: AP)

Riina so med drugim spoznali krivega, da je leta 1992 in 1993 naročil umor znanih italijanskih protimafijskih tožilcev Giovannija Falcona in Paola Borsellina.

Zaradi raka je bil v zadnjem času v komi. Italijansko ministrstvo je v četrtek njegovi družini dovolilo, da ga je obiskala in se od njega poslovila.

Njegov sin Salvo Riina je na družbenem omrežju Facebook zapisal: "Zame nisi le Toto Riina, zame si moj oče. Na ta žalosten dan ti želim vse najboljše, očka. Rad te imam, tvoj Salvo."

Riina ni nikoli pokazal niti kančka obžalovanja zaradi slabih stvari, ki jih je storil in je z grožnjami nadaljeval vse do svoje smrti.