United hiti, da bi čim prej pozabili: nasilno odstranjeni potnik že dosegel dogovor o odškodnini

David Dao, ki so ga letališki varnostniki pred tremi tedni nasilno zvlekli z letala družbe United Airlines, je dosegel dogovor o izvensodni poravnavi. Višina odškodnine, ki jo je odštel United, ostaja zaupna. Analitiki ugibajo o približno petih milijonih dolarjev.

Letalske družbe prodajo več kart kolikor je sedežev, saj računajo, da nikoli ne pridejo vsi potniki. (Foto: AP)

Vsota ni majhna glede, na to, da so odvetniki Daoa zelo hvalili glavnega izvršnega direktorja Uniteda Oscarja Munoza in podjetje, ki je sprejelo odgovornost in se opravičilo. Hitra poravnava ni presenečenje, saj je United zaradi incidenta izgubil veliko denarja in je želel, da se zadeva hitro konča.

Spomnimo

Na poletu regionalnega prevoznika v lasti Uniteda United Express iz Chicaga do Kentuckyja je bilo pred tremi tedni preveč potnikov. Družbe ponavadi prodajo nekaj sedežev več od kapacitete, ker se nekaj potnikov ne pojavi na letu. Tokrat so prišli vsi, tudi štirje uslužbenci partnerske letalske družbe, ki so morali v službo in kabinsko osebje je potnikom sporočilo, da potrebujejo štiri prostovoljce in ponudilo 400 dolarjev za odstop od sedeža.

Ponudbo so povečali na 800 dolarjev in še vedno ni bilo prostovoljca, zato so sporočili, da bodo štiri potnike vrgli z letala naključno. To je povsem legitimno in samo leta 2015 so družbe pometale z letal 46.000 potnikov, ki so pošteno kupili vozovnice in jih triki za polnjenje krova letal niso zanimali.

Trije izbrani potniki so šli z letala prostovoljno, 69-letni zdravnik za pljučne bolezni iz Kentuckyja David Dao pa ni hotel. Povedal je, da ima zjutraj v ponedeljek paciente in mora domov. Kabinsko osebje je poklicalo na pomoč letališke policiste.

Prišli so trije 'junaki' in se z Daom nekaj časa prepirali, nakar je bilo enemu od njih dovolj in je zdravnika nasilno zagrabil za ovratnik in ga začel vleči proti izhodu. Drugi potniki so dogajanje snemali s svojimi telefoni in pri tem godrnjali, da to ni prav.

United je zaradi incidenta malce prilagodil pravila glede metanja potnikov z letala in povišal ponujene vsote za prostovoljni odstop od sedeža.