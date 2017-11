Upanja vse manj: imajo še kisik? Je bila zaznana 'zvočna' anomalija eksplozija? 

Sorodniki članov posadke na izginuli argentinski podmornici, ki se je zadnjič javila prejšnjo sredo, so vse bolj jezni, saj je vse manj upanja, da bi 44 članov posadke našli žive.

Podmornica ARA San Juan je imela sedemdnevno zalogo kisika, katerega bi torej zmanjkalo v sredo zjutraj, obstaja sicer upanje, da je podmornica izplula in si tako obnovila zaloge.

''Zdi se mi, kot da čakam truplo,'' je dejala Helena Alfaro, ena izmed sorodnikov, ki so se zbrali v bazi Mar del Plata, kamor bi morala vpluti podmornica. Sestra enega izmed članov posadke je za medijsko mrežo TN še dodala, da ima mornarica vse preveč protokolov, zaradi katerih so z zamudo začeli iskati podmornico. Vodilni v mornarici se izgovarjajo na vojaški protokol, ki predvideva 48-urno obdobje, preden začnejo iskati podmornico izgubljeno v morju.

Podmornica San Juan je izginila prejšnjo sredo. (Foto: AP)

Eksplozija?

Guardian navaja različna poročila, da so ameriški senzorji 15. novembra na območju, kjer je potovala podmornica, zaznali nenavadne zvoke, ki bi morda lahko pomenili, da je na podmornici kmalu po zadnjem klicu odjeknila eksplozija.

''Dobili smo uradne indice o dogodku v sredo, 15. novembra, zjutraj, ki sovpada s krajem, kjer se je nazadnje nahajala podmornica. Indikatorji pravijo, da je šlo za vodno-akustično anomalijo, okoli 50 kilometrov severno od zadnje znane lokacije podmornice,'' je v sredo pokomentiral predstavnik mornarice Enrique Balbi. Da je šlo za eksplozijo, ni želel potrditi, dokler ne dobijo novih podatkov.

BBC navaja besede admirala Gabriela Galeazzija, da je podmornica prejšnjo sredo izplula na površje in poročala o okvari. Šlo naj bi za kratek stik na baterijah. Podmornici so izdali ukaz o takojšnji vrnitvi v bazo Mar del Plata. Balbi je dejal, da se je kapitan podmornice bazi javil še enkrat po prvem poročilu o okvari. V tem klicu naj bi sporočil, da so okvaro odpravili in da so se potopili in tako nadaljevali pot v bazo.

Ker se po protokolu podmornica ni vnovič javila - v miru se morajo podmornice v bazo javiti dvakrat na dan - so jo začeli iskati, a so mirili javnost, da gre najverjetneje le težave s komunikacijo. Poročila o domnevnem požaru na krovu so zanikali.

Šele v ponedeljek je Geleazzi torej potrdil, da je šlo za mehansko okvaro in pojasnil, da so poročali o kratkem stiku. Tudi takrat je miril, da so takšne težave pogoste in da le redko predstavljajo pravo tveganje, saj imajo vojaška plovila številne pomožne sisteme. Prav tako je bil pozitivno naravnan, ker podmornica ni poslala klica v sili.

Argentinski predsednik (levo) na pogovoru pri mornarici, ki se trudi poiskati izginulo podmornico. (Foto: AP)

Na mornarico naj bi bil jezen tudi argentinski predsednik Mauricio Macri. Obrambni minister Oscar Aguad naj bi o izginotju podmornice izvedel šele iz medijev, potem ko je mornarica v soboto potrdila, da so izgubili stik.

Prestara podmornica?

Pojavila so se tudi vprašanja, če je bilo pametno 34 let staro podmornico poslati na desetdnevno pot od argentinskega pristanišča Ushuaia do mornariške baze Mar del Plata. Debata o mornariški floti ima že dolgo brado. Ena izmed sorodnic je tako nagovorila predsednika, češ, da gre za samomor, če ekipe pošiljajo v morje v nečem tako starem. Pozvala ga je, naj odpre državno mošnjo, saj se sicer igrajo z življenji ljudi.

Na pomoč tudi Rusija

Podmornico išče več držav, na pomoč bo očitno priskočila tudi ruska flota. Macrija je namreč poklical ruski prvi mož Vladimir Putin in ponudil izkušeno ekipo.

Ameriška mornarica (Foto: AP)

Ameriška mornarica je v vodo poslala dve plovili, ki s sonarji preiskujejo morsko dno. Podmornico iščejo tudi ekipe iz Brazilije, Čila, Kolumbije, Francije, Nemčije, Peruja, Južne Afrike, Urugvaja in Velike Britanije.