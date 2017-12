Uporniški Hutiji ubili nekdanjega jemenskega predsednika Alija Abdulaha Saleha

Jemenski uporniški Hutiji so sporočili, da so ubili nekdanjega jemenskega predsednika Alija Abdulaha Saleha. Tudi v njegovi stranki Splošni ljudski kongres so potrdili, da je bil Saleh ubit, po navedbah neuradnih virov v stranki je bil ustreljen v glavo.

Jemensko notranje ministrstvo, ki je povezano s hutijskimi uporniki, je sporočilo, da je bil Saleh ubit po nekaj dneh spopadov med njegovimi silami in hutijskimi uporniki, ki nadzorujejo prestolnico Sana. Dodali so, da je bilo ubitih tudi več Salehovih privržencev.

Ob tem so Hutiji objavili tudi video posnetek, na katerem naj bi bilo Salehovo truplo, zavito v rožasto odejo in z veliko rano na glavi. Na posnetku je videti moške, ki truplo nalagajo na poltovornjak.

Nekdanji jemenski predsednik Ali Abdulah Saleh (Foto: AP)

Pred tem so hutijski uporniki vdrli v Salehovo hišo in jo razstrelili. Sporočili so tudi, da so prevzeli nadzor nad več območji, kjer so bile nameščene sile pod vodstvom Saleha. Več sto pripadnikov Salehovih sil naj bi se ob tem predalo.

Bivši zavezniki se v Sani, ki je pod nadzorom upornikov, spopadajo od srede, s čimer je propadel njihov skupni boj proti koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije. Strani krivdo za spopade, ki so se začeli po napadu upornikov na pomembno mošejo v Sani pod nadzorom Salehovih sil, valita druga na drugo.

Šiitski Hutiji pred rezidenco nekdanjega jemenskega predsednika Alija Abdulaha Saleha. (Foto: AP)

Saleh je Jemen vodil do leta 2012, ko so ga po 33 letih strmoglavili z oblasti. V soboto je izrazil pripravljenost na pogovore z Rijadom, kar Hutiji razumejo kot izdajo.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je danes pozvala civiliste, naj se umaknejo z območij v prestolnici, ki so pod nadzorom Hutijev.

Jemenski predsednik Abedrabo Mansur Hadi, čigar vlada deluje iz mesta Aden, je medtem izkoristil spor med nekdanjimi zavezniki v vrstah upornikov in danes ukazal svojim silam, naj skušajo znova prevzeti nadzor nad Sano. Vlada je Salehu in njegovim privržencem tudi ponudila pomilostitev. "Predsednik bo kmalu naznanil splošno amnestijo za vse, ki so zadnje mesece sodelovali s Hutiji in jim umaknili svojo podporo," je dejal premier Ahmad Obaid bin Dagr. "Bomo na strani vseh, ki so proti Hutijem," je še dejal.

Humanitarni koordinator zahteva začasno prekinitev ognja

Humanitarni koordinator za Jemen Jamie McGoldrick je danes izrazil zaskrbljenost nad nasiljem v Sani, kjer je bilo v zadnjih dneh ubitih več deset ljudi, več sto pa jih je bilo ranjenih. Ob tem je zahteval humanitarno prekinitev ognja v torek med 10. in 16. uro, da bi se lahko civilisti varno umaknili iz mesta, ranjenim pa bi omogočili zdravstveno oskrbo, so sporočili iz ZN.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je intervencijo v Jemnu začela marca 2015, potem ko so šiitski uporniški Hutiji pregnali sunitskega predsednika Abedraba Mansurja Hadija v izgnanstvo.

Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira Hutije. V spopadih je bilo doslej ubitih več tisoč ljudi.