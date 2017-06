Uradni konec lakote, a resnica je daleč od tega: akutno podhranjenih skoraj pol milijona otrok

Kljub uradni razglasitvi konca lakote v Južnem Sudanu na milijone otrok v severovzhodni Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu še vedno ogroža hudo pomanjkanje hrane, opozarjajo v Unicefu

"Tukaj ni prostora za zadovoljstvo," je povedal Manuel Fontaine, direktor Unicefovih programov nujne pomoči. "Kljub temu, da so v Južnem Sudanu razglasili konec lakote, življenja številnih otrok še vedno visijo na nitki. Krize še zdaleč ni konec in odziv na terenu je potrebno povečati. Potreben je brezpogojen humanitarni dostop, sicer se bodo rezultati, ki smo jih dosegli, hitro porazgubili."

V vseh štirih državah so razmere še vedno izjemno zaskrbljujoče; število smrtno ogroženih otrok ostaja alarmantno.

V severovzhodni Nigeriji nasilje Boko Harama močno prispeva k masovnemu razseljevanju ljudi ter omejuje trgovino in dostop do osnovnih življenjskih potrebščin. Začetek deževnega obdobja bo še dodatno otežil nudenje humanitarne pomoči, saj bo na poplavljenih območjih in po uničenih poteh težko doseči najranljivejše prebivalce. Povečalo se bo tudi tveganje za bolezni, ki se prenašajo prek vode.

Prebivalci v Somaliji, ki jo prežemajo desetletja konfliktov, se spopadajo s posledicami suše. Po ocenah bo letos hudo akutno podhranjenih 275.000 otrok. Pri otrocih, ki trpijo zaradi hude akutne podhranjenosti, je devetkrat bolj verjetno, da bodo umrli zaradi bolezni kot so kolera, akutna vodena driska in ošpice, v primerjavi z dobro prehranjenimi otroki.

V Južnem Sudanu se je število ljudi, ki se vsak dan borijo za preživetje, povzpelo na 6 milijonov, gre za največje pomanjkanje hrane v tej državi. Po ocenah bo letos hudo podhranjenih skoraj 276.000 otrok, ki bodo nujno potrebovali pomoč. Po izjemnem humanitarnem odzivu so ta teden uradno razglasili konec lakote v tej državi, a razmere ostajajo krizne.

Podhranjena 2-letna Nyalel Gatcauk iz Južnega Sudana med zdravstvenim pregledom. (Foto: UNICEF)

V Jemnu bo po ocenah letos hudo podhranjenih 400.000 otrok. Izbruh kolere, za katero je zbolelo 175.000 ljudi, več kot 1.000 pa jih je umrlo, je še povečal humanitarne potrebe na tem območju. Nekateri otroci, ki so zboleli ali umrli zaradi kolere, trpijo oziroma so trpeli tudi zaradi podhranjenosti, ki oslabi imunski sistem.

Zdravstveni sistem v tej državi je na robu propada, bolnišnice in centri za zdravljenje pokajo po šivih, zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov pa hitro kopnijo. Eden od najhujših možnih scenarijev je lakota, h kateri bodo prispevali tudi konflikti.

Poleg tega pomanjkanje hrane, pitne vode in zdravstvene katastrofe ogrožajo tudi na sto tisoče otrok na območju Afriškega roga, Čadskega jezera in Sahela.

V letošnjem letu bo Unicef skupaj s partnerji zagotovil terapevtsko zdravljenje in hrano za več kot 314.000 hudo podhranjenih otrok v Nigeriji, več kot 200.000 v Južnem Sudanu, več kot 200.000 v Somaliji in 320.000 v Jemnu.

Unicef prav tako obnavlja in opremlja zdravstvene ustanove, zagotavlja medicinske in prehranske potrebščine ter čisto pitno vodo za otroke in njihove družine. V Somaliji je 1,8 milijona ljudi dobilo dostop do pitne vode, v Nigeriji pa bo letos več kot 2,6 milijona ljudi dobilo dostop do osnovne zaloge pitne vode.

Za pomoč v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu Unicef v letošnjem letu potrebuje 251 milijonov dolarjev, za zagotavljanje hrane, vode, zdravstvenih storitev, izobraževanja in zaščite za otroke.