Krut vsakdan beguncev iz prve roke: zakaj bežijo, kaj odgovarjajo tistim, ki se jih bojijo

Zima, mraz, uši, bolezni ... to je resničnost, ki jo je na balkanski begunski poti, le nekaj sto kilometrov od nas, posnela ekipa 24UR Fokus. Irena Joveva je s snemalcema Gašperjem Vidmarjem in Damjanom Banjacem preverjala stanje v legalnih in improviziranih begunskih taborih.