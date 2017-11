Uslužbenci francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo prejeli nove grožnje s smrtjo

Iz francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo so v ponedeljek sporočili, da so njihovi uslužbenci prejeli grožnje s smrtjo zaradi karikature islamskega učenjaka Tariqa Ramadana, ki je obtožen posilstva. Uredništvo te revije je bilo leta 2015 tarča džihadističnega napada, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi.

Tednik je v svoji najnovejši številki, ki je izšla minulo sredo, objavil karikaturo Ramadana z veliko erekcijo s pripisom: "Jaz sem šesti steber islama."

Ramadana sta nedavno dve ženski obtožili, da ju je posilil. 55-letni švicarski akademik, profesor na Oxfordu in konservativni islamski intelektualec je odločno zavrnil obtožbe in dejal, da gre za kampanjo laži, ki so jo sprožili njegovi nasprotniki.

Pariško tožilstvo je v ponedeljek sprožilo preiskavo o grožnjah s smrtjo tedniku Charlie Hebdo. Preiskovalci bodo po navedbah sodnega vira pregledali pisne grožnje s smrtjo in javno poveličevanje terorizma.

Urednik revije Laurent Sourisseau je dejal, da grožnje in sovražna elektronska sporočila po napadu januarja 2015 pravzaprav nikoli niso zares nehali prihajati. Tokrat so prejeli eksplicitne grožnje s smrtjo na družbenih omrežjih. "Težko je vedeti, ali gre za resne grožnje ali ne, vendar jih načeloma jemljemo resno in jih prijavimo," je dejal Sourisseau za radio Europe 1.

Odgovornost za napad na Charlie Hebdo januarja 2015 je prevzela teroristična mreža Al Kaida. Džihadisti naj bi s tem želeli kaznovati novinarje revije za objavo karikatur preroka Mohameda.