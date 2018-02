Uslužbenec Bele hiše odstopil zaradi obtožb o nasilju nad bivšima ženama

Rob Porter (Foto: AP)

S položaja je odstopil še en član trenutne postave Bele hiše, in sicer glavni tajnik za osebje Rob Porter, ki ga nekdanji soprogi obtožujeta nasilništva. Njegova prva nekdanja soproga je objavila tudi fotografijo z modricami, ki ji jih je pustil Porter.

Druga nekdanja žena Jennifer Willoughby je novinarjem povedala, da je v času zakona hodila "kot po jajcih", da ga ne bi kaj preveč razburila, ker jo je potem ponavadi nahrulil ali premlatil. Poročena sta bila od leta 2009 do 2013, a že leta 2010 je vložila prošnjo za prepoved približevanja, ko naj bi v jezi razbil steklena vrata v njunem domu.

Prva nekdanja žena Colbie Holderness pa je ob prikazu modric povedala še, da je bil mormon verbalno, čustveno in fizično nasilen. Dejala je, da jo je brcnil že na medenih tednih na kanarskih otokih leta 2003.

Informacija o Porterjevem nasilništvu ni nova, saj jo je FBI dobil med rutinskim pregledom preteklosti vseh novih članov administracije Donalda Trumpa, vendar pa se je, kot kaže, poročilo nekje čudežno zataknilo in je prišlo na dan šele sedaj. Prav zaradi tega, kot sicer poročajo tuji mediji, naj ne bi dobil odobritve za delo v Beli hiši, a zdaj tam tega nočejo komentirati.

Še več, v Beli hiši na njegovo delo nimajo pripomb. Šef kabineta general John Kelly je dejal, da je Porter človek z osebno integriteto in častjo, o katerem ne more najti žal besede. Glavni tajnik za osebje Bele hiše (staff secretary) je sicer zadolžen za nemoten pretok dokumentov po sedežu ameriške vlade med uslužbenci Bele hiše in do predsednika.

Porter naj bi imel razmerje s Hope Hicks. (Foto: AP)

Porter, o katerem opravljivi mediji navajajo, da je imel ali ima v Beli hiši razmerje z dolgoletno, čeprav mlado, Trumpovo sodelavko Hope Hicks, obtožbe odločno zanika in jih je označil za nezaslišane in napačne.