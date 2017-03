Utaje davkov, ponarejanje, podkupnine - srbska policija aretirala 53 ljudi, tudi javne uslužbence, ki naj bi odtujili več kot 10 milijonov evrov

Srbska policija je v obsežni akciji v več srbskih mestih aretirala 53 ljudi, ki so obtoženi korupcije, je potrdilo srbsko notranje ministrstvo. Med pridržanimi je 13 uslužbencev policije ter več zaposlenih na ministrstvu za kmetijstvo. Še 25 oseb naj bi bilo po poročanju Tanjuga pod policijskim drobnogledom. Osumljenci naj bi skupaj odtujili več kot 10 milijonov evrov.

Policija je akcije izpeljala v Beogradu, Pančevu, Novem Sadu, Sremski Mitrovici, Somborju, Kikindi, Zrenjaninu, Jagodini, Kragujevcu, Zaječarju, Nišu, Leskovcu in Pirotu. Osumljenci naj bi od leta 2005 z več kaznivimi dejanji skupaj ukradli več kot 10 milijonov evrov. Po poročanju Tanjuga so osumljenci med drugim obtoženi utajevanja davkov, zlorabe položaja, ponarejanja in sprejemanja podkupnin.

Do aretacije je prišlo dva dni potem, ko je EU Srbijo pozvala k boju proti korupciji. (Foto: AP)

"S to operacijo smo pokazali, da je država zavezana boju proti kriminalu in korupciji in ne bo nikogar ščitila," je povedal notranji minister Nebojša Stefanović.

Do policijske akcije je prišlo manj kot mesec dni pred predsedniškimi volitvami, na katerih se bo za predsedniški položaj potegoval premier Aleksandar Vučić, in dva dni po tem, ko je Evropska unija s Srbijo odprla novi pogajalski poglavji in jo pozvala, naj stori več v boju proti korupciji.