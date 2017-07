Užaljeni Trump: številne države zavračajo predajo zasebnih informacij svojih državljanov

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je njegova tekmica na predsedniških volitvah, demokratka Hilary Clinton, dobila kar tri milijone glasov več kot on zato, ker naj bi zanjo nezakonito oddalo glasove do pet milijonov ljudi. Zaradi tega je ustanovil posebno komisijo, da to razišče. Sicer doslej še ni bilo nobenih konkretnih dokazov, ki bi potrjevali predsednikovo "teorijo volilne zarote". V ZDA so v zadnjih nekaj desetletjih res odkrili nekaj deset ljudi, ki so nezakonito oddali svoj glas, kar pa ne bi spremenilo izidov volitev v krajevni skupnosti, kaj šele na predsedniških volitvah.

Ameriški predsednik se sprašuje, kaj skušajo prikriti številne zvezne države ZDA. (Foto: AP)

Trumpova komisija od posameznih zveznih držav zahteva dostop do podatkov o imenih volivcev, njihovi strankarski pripadnosti, poštnih naslovih, za koga so volili, ali so bili v vojski, ali so bili v zaporu in celo del številk socialnega zavarovanja, kar je v ZDA nekaj podobnega kot je v Sloveniji enotna matična številka občana.

Demokratski državni sekretarji v državah, kot sta New York in Kalifornija, so navedene zahteve gladko zavrnili. "Številne države zavračajo predajo informacij zelo ugledni komisiji. Kaj skušajo prikriti?", je tvitnil Trump.

Demokrati so se odzvali, da ne skrivajo ničesar, a teh informacij ne nameravajo predati komisiji, ki bi jih lahko zlorabila zato, da v prihodnje še bolj onemogoči dostop do volišč. Posredovanja informacij sicer ne zavračajo le demokrati. "Če bom prejel prošnjo za informacije, bom enostavno odgovoril, da naj kar skočijo v Mehiški zaliv. Državljani Mississippija te dni slavijo dan neodvisnosti in pravico države, da zaščiti njihovo zasebnost," je sporočil republikanski državni sekretar Mississippija Delbert Hosemann.

Republikanske države, kot je Oklahoma, kjer je zmagal Trump, večinoma nimajo težav s predajo informacij, a vseeno ne bodo posredovale številk socialnega zavarovanja. Ni jasno, ali se Trump tega zaveda ali ne, a nacionalne volitve so v ZDA zadeva posameznih zveznih držav, ki imajo glede tega svoje zakone in pravila in ne dovoljujejo vpletanje zvezne vlade.