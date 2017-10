Kriminalistična akcija Agrokor se nadaljuje, privedli bi lahko še več osumljencev

Kriminalistična akcija Agrokor se nadaljuje. (Foto: AP)

Preiskovalni sodnik je včeraj zaslišal vseh 12 osumljencev, ki so jih prijeli med kriminalistično akcijo Agrokor. Danes na Hrvaškem pričakujejo odločitev o tem, ali bo sodišče za osumljence odredilo pripor.

Medtem se nadaljuje hišna preiskava Kulmerovih dvorov, posestva družine Todorić.

Posestvo družine Todorić že tretji dan preiskujejo kriminalisti. (Foto: AP)

Hrvaški strokovnjak za krizni management Danko Sučević meni, da to še ni konec in da lahko pričakujemo še več aretacij. "Teh 12 oziroma 15 je članov uprave. Član uprave ni samostojno pripravil finančnih poročil. Finančna poročila pripravlja ekipa ljudi," je dejal. Omenil je, da so bile v preteklosti v podobnih primerih najpomembnejše priče blagajniki, računovodje in ostali, ki so sodelovali pri pripravi poročil.

Kriminalisti stojijo pred vhodom Kulmerovih dvorov. (Foto: AP)

Kriminalistično preiskavo so sprožili proti 15 hrvaškim državljanom, ki jih sumijo kaznivih dejanj zlorabe zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ponarejanja poslovnih dokumentov in kršitev vodenja trgovskih in poslovnih knjig, je v ponedeljek na svoji spletni strani objavilo hrvaško notranje ministrstvo. Poleg 12 prijetih, so bili v upravi še trije člani – lastnik koncerna Ivica Todorić in njegova sinova Ante in Ivan, ki naj bi bili v Londonu.

Kriminalisti so pod drobnogled vzeli člane uprave Agrokorja med leti 2006 in 2017. Poleg članov uprave sta med osumljenci tudi dva revizorja, ki sta sodelovala v revizijah družbe.

V torek so tako zaslišali nekdanjega člana uprave koncerna in člana nadzornega odbora Mercatorja Damirja Kuštraka, nekdanjo članico uprave Agrokorja Piruško Canjugo, predsednika uprave podjetja Jamnica Mislava Galića, ter člane nekdanjega vodstva koncerna, kot so Ivica Crnjac, Ljerka Puljić, Hrvoje Balent, Alojzije Pandžić, Marijan Alagušić, Tomislav Lučić in Ivica Sertić. Poleg tega pa še Olivia Discordio in Sanjo Hrstić iz revizorskega podjetja Baker Tilly, ki je pripravljalo domnevno sporna revizorska poročila za Agrokor.