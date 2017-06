V Arizoni tako vroče, da letala ne morejo leteti 

Če je prevroče, ne morejo leteti niti letala. (Foto: AP)

Tako kot pri nas se temperature strmo dvigujejo tudi po nekaterih drugih delih sveta. Celo tako zelo, da so prizemljile nekatera letala.

V Phoenixu v Arizoni so odpovedali 40 letov, ker je za letala pač prevroče. Temperature se tam gibljejo okoli 49 stopinj Celzija.

Družba American Airlines je sporočila, da odpoveduje nekatere lete, predvidene za vzlet v najtoplejšem delu dneva. Odpovedali so lete manjšega letala Bombardier CRJ, za katerega je najvišja operativna predvidena temperatura zraka 48 stopinj Celzija.

In zakaj letala ne morejo leteti?

Pri višjih temperaturah je zrak manj gost. Zaradi manjše gostote zraka se zmanjša tudi sila vzgona, to pa seveda pomeni, da morajo motorji proizvesti več potiska, da letalo vzleti. Problem seveda ni neznan. V poročilu 2016 je mednarodna organizacija za civilno letalstvo celo opozorila, da bi lahko višje povprečne globalne temperature, ki jih prinašajo podnebne spremembe, imele hude posledice za vzletanje letal, so navedli pri BBC.

Posledično bi morala imeti letala manj tovora ali pa bi se moralo prilagoditi kapaciteto rezervoarja. S temi težavami se že dlje časa soočajo nekatere države na vročem Srednji vzhodu, ko vzlete čezoceanskih letal predvidevajo za večere ali noči, ko je hladneje.

Večja Boeingova in Airbusova letala imajo nekoliko višjo dovoljeno temperaturo, zato jih odpoved letov (še) ni doletela.

V Furnace Creeku v Dolini smrti te dni pričakujejo rekordne temperature. Morda bi lahko celo presegle rekord rekordov, ko so 10. julija 1913 izmerili uradno najvišjo temperaturo zraka, ki znaša 56,7 °C. V nacionalnem parku so pohodnike opozorili, naj se po 10. uri ne sprehajajo več in naj si spakirajo opremo za preživetje.