V Avstraliji merijo nenavadno visoke temperature za ta letni čas

V Avstraliji presenečajo izjemno visoke temperature. (Foto: iStock)

Povprečna najvišja temperatura je bila 33,47 stopinje Celzija in je presegla doslej rekordnih 33,39 stopinj v letu 1998, so sporočili iz avstralskega meteorološkega urada. Tam evidenco vodijo že od leta 1911. Pomlad, ki v Avstraliji traja od avgusta do oktobra, je od leta 1910 toplejša za približno eno stopinjo Celzija.

V drugi polovici septembra - od 22. do 29. - so v večini vzhodne Avstralije zabeležili izjemno visoke temperature, na območju več kot 20 odstotkov Avstralije pa so v tem obdobju zabeležili doslej najtoplejši septembrski dan.

Tudi letošnja avstralska zima podira rekorde, saj je bila za skoraj dve stopinji toplejša od povprečja. Padlo pa je tudi več kot 260 različnih rekordov, vezanih na vročino in majhno količino padavin.

Izsledki raziskave Avstralske nacionalne univerze kažejo, da v prihodnjih nekaj desetletjih v Avstraliji lahko pričakujejo izjemno vročino. V nekaterih avstralskih mestih bo do leta 2040 ali 2050 temperatura segala tudi do 50 stopinj Celzija.

Avstralski meteorološki urad je ob tem poudaril, da so njihove študije pokazale, da so podnebne spremembe prispevale "k resnosti in pogostosti nedavnih vročini, vključno s toplo pomladjo."