FOTO: Isti hidroplan strmoglavil že dvakrat: tik pred novim letom umrla milijonarjeva družina

BBC poroča, da se je tik pred novim letom približno 50 kilometrov pred Sydneyjem zgodila nesreča hidroplana, ki je strmoglavil v reko Hawkesbury. Umrlo je vseh šest potnikov.

Policija je razbitine hidroplana s pomočjo potapljačev in žerjava našla šele v sredo, prav tako so kar nekaj dni identificirali žrtve. Uradno so potrdili, da so bili v hidroplanu avstralski pilot Gareth Morgan, angleški poslovnež in izvršni direktor prehrambnega podjetja Compass Group Richard Cousins, njegova zaročenka Emma Bowden in trije otroci.

Družina se je s hidroplanom vračala iz prestižne restavracije, kjer so večerjali, nazaj v Sydney, kjer so preživljali božično-novoletne praznike, še poroča BBC.

Cousinsova brata, Simon in Andrew, sta se danes zahvalila za podporo in lepe besede, ki sta jih prejela z vsega sveta. "Zelo sva ganjena. Veliko ljudi se je spomnilo na Richarda, Emmo in otroke," sta povedala.

Policija je povedala, da so hidroplan iz reke potegnili po zahtevni akciji, v kateri so pritrdili zanke na razbitine ob "ničelni vidljivosti".

Preiskava še poteka, po besedah policijskega inšpektorja bo dolgotrajna, poročilo pa bodo napisali in objavili v mesecu dni.

"Zaporedje vseh dogodkov, ki so pripeljali do nesreče, še vedno ni povsem jasno," je po poročanju BBC dejal izvršni direktor Avstralske agencije za varnost v prometu (ATSB) Nat Nagy.

Zgodovina se ponavlja: nesreča z istim hidroplanom že leta 1996

Avstralski časnik Sydney Morning Herald po navedbah BBC poroča, da je bil isti hidroplan vpleten v nesrečo že daljnega leta 1996. V njej je umrl pilot.

Po nesreči so hidroplan popravili in z njim leteli v skladu z zahtevami Uprave za civilno varnost.

Podpredsednik združenja hidroplanov Kevin Bowe je povedal, da so popravljena leta pogosto boljša in vzdržljivejša kot čisto nova.

V 22 letih je hidroplan preletel številne razdalje.