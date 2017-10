V Avstriji odslej v javnosti prepovedano nošenje burk in nikabov

Ženskam je odslej v Avstriji prepovedano zakrivati obraz v javnosti. To pomeni, da ne smejo nositi burke, ki v celoti prekriva obraz, in nikaba, pri katerem so odkrite zgolj oči. Tiste, ki na zahtevo policije ne bodo želele razkriti obraza, bodo odslej kaznovali z denarno kaznijo 150 evrov.

Kot prva je leta 2011 zakrivanje obraza v javnosti prepovedala Francija, sledili pa sta še Belgija in Bolgarija. (Foto: Reuters)

Avstrijska vlada trdi, da novi zakon prispeva k ohranjanju avstrijskih vrednot in spodbuja vključevanje v družbo, kljub temu da je tovrstna oblačila redko videti v javnosti.

Novo pravilo je del t. i. paketa integracijskih politik, ki jih uvaja avstrijski minister za zunanje zadeve in integracijo Sebastian Kurz, ki vodi tudi konservativno ljudsko stranko (ÖVP).

ÖVP sicer vodi tudi v javnomnenjskih anketah pred parlamentarnimi volitvami 15. oktobra. 31-letni zunanji minister pa bi lahko ob zmagi stranke postal avstrijski kancler. Svojo kampanjo gradi na omejevanju priseljevanja in "naraščajoče islamizacije".

Kot prva je leta 2011 zakrivanje obraza v javnosti prepovedala Francija, sledili pa sta še Belgija in Bolgarija. Nizozemska je prepovedala nošenje tovrstnih oblačil v javnih zgradbah, Nemčija pa za javne uslužbence in pripadnike vojske na dolžnosti.

Julija je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da so takšne prepovedi zakonite.