V BiH zaradi vojskovanja v Siriji in Iraku do zdaj na zaporne kazni obsojenih 22 ljudi

Po podatkih tožilstva Bosne in Hercegovine je bilo do zdaj 22 državljanov BiH pravnomočno obsojenih na zaporne kazni zaradi sodelovanja v vojaških spopadih v Siriji in Iraku na strani terorističnih skupin.



"Doslej ni bilo niti ene oprostilne sodbe v zvezi s kaznivimi dejanji nezakonitega sodelovanja državljanov BiH na tujih bojiščih," še piše v sobotnem sporočilu tožilstva BiH. Objavili so ga potem, ko je sodišče pred dnevi potrdilo prvostopenjske obsodbe v razponu od enega do treh let zapora osmerici obtoženih, da so se v letih 2013 in 2014 borili v Siriji in Iraku na strani teroristične skupine Islamska država. Aretirali so jih v okviru akcije, poimenovane Damask, ki poteka v sodelovanju s tujimi varnostnimi silami.



Predsedujoči svetu ministrov BiH Denis Zvizdić je v petek vnovič poudaril, da je boj proti terorizmu eden od najpomembnejših izzivov njihove države, s katerim se trenutne oblasti uspešno soočajo. "Pomembno je izpostaviti, da v letu 2016 ni bil zabeležen niti en odhod iz BiH na tuja bojišča," je dejal.



Po njegovih besedah se je doslej v BiH vrnilo skupno 46 oseb, ki so se pred tem borile v Siriji ali Iraku in se tam povezale s terorističnimi skupinami. "Ne moremo torej govoriti o domnevno tisočih ljudeh, ki bi predstavljali morebitno nevarnost," je zatrdil.