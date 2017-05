FOTO in VIDEO: Po koncertu v Manchestru odjeknila eksplozija, umrlo najmanj 19 ljudi, več deset je ranjenih

Po podatkih policije se je samomorilski napadalec razstrelil po koncertu priljubljena pop pevke Ariane Grande, na katerem je bilo okoli 20 tisoč njenih oboževalcev, med njimi tudi številni mladostniki, ki so se ravno odpravljali domov.

(Foto: AP)

Eksplozija je odjeknila ob 23.35 po srednjeevropskem času, glede na navedbe prič je eksplodiralo v izhodni avli ob koncu koncerta. Tako v dvorani, ki lahko sprejme 21.000 ljudi, kot pred njo, kjer so sorodniki čakali na obiskovalce koncerta, je izbruhnila panika.

Glede na navedbe prič se je zatresla celotna stavba. Med obiskovalci so bili številne družine, saj je ameriška pevka zelo priljubljena med najstniki in otroki.

Glede na navedbe reševalcev so v bolnišnice prepeljali 59 ljudi, veliko so jih zaradi lažjih poškodb oskrbeli na kraju dogodka. Številni poškodovani naj bi imeli rane, ki so jih povzročili drobci eksplozivnega telesa.

Neposredno po eksploziji je policija zaprla območje, mladostnike, ki niso mogli domov, pa so sprejeli v bližnjih hotelih.

Bližnjo železniško postajo Victoria Station, ki je povezana s koncertnim prizoriščem, so zaprli nemudoma po eksploziji in bo ostala zaprta ves dan.

Britanska premierka Theresa May je sporočila, da so njene misli z vsemi, prizadetimi v napadu, "ki ga policija obravnava kot grozljiv teroristični napad". Ob približno 10. uri po srednjeevropskem času bo vodila izredno sejo vladnega odbora Cobra. "Še vedno se trudimo, da bi ugotovili vse podrobnosti tega, kar se je zgodilo v Manchestru," je še sporočila.

Tako njeni konservativci kot ostale stranke so začasno prekinili kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 8. junija.

Po poročanju BBC se v Londonu zbirajo predstavniki protiterorističnih teles in notranjega ministrstva. Glede na nepotrjene navedbe dveh neimenovanih predstavnikov ZDA je napad izvedel samomorilski napadalec.

Če se bo napad dejansko izkazal za terorističnega, bo to najhujši tovrsten napad v Veliki Britaniji po napadu na londonsko podzemno železnico leta 2005, v katerem je umrlo 56 ljudi. Že več kot dve leti sicer na Otoku velja "resna" grožnja terorističnega napada, kar pomeni, da je napad zelo verjeten. Gre za drugo najvišjo stopnjo ogroženosti na petstopenjski lestvici.

Na ponedeljkov napad se je odzvala tudi 23-letna Ariana Grande, ki je sporočila, da je "zlomljena". "Tako mi je žal. Nimam besed," je zapisala.

Tudi od drugod, tako iz politike kot glasbenih vod, se vrstijo ogorčeni odzivi na napad.

V roku ene ure po napadu so ljudje tudi prek Twitterja začeli ponujati proste sobe in prenočišča ljudem, ki so po prekinitvi železniških povezav ostali v mestu. Številni so medtem z oznako MissinginManchester objavljali sporočila v prizadevanjih, da bi ponovno združili ljudi, ki so se v kaosu in paniki razšli.

Manchestrska policija je nekaj ur po napadu v parku v mestu izvedla nadzorovano eksplozijo sumljivega predmeta, a se je kasneje izkazalo, da predmet ni bil nevaren.