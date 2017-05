V British Airways 'globalen izpad računalniškega sistema', številni potniki ostali na tleh

Britanska letalska družba British Airways je sporočila, da se sooča z "globalnim izpadom sistem", zaradi česar je med potniki nastal kaos. British Airways ni razkril, kakšne težave imajo, nekateri britanski mediji poročajo, da bi lahko šlo za kibernetski napad.

BBC poroča, da je družba do 18. ure odpovedala vse lete z letališč Heathrow in Gatwick zaradi težav z računalniki. Novinar Martyn Kent je dejal, da je več kot 90 minut sedel na letalu na letališču Heathrow, nato pa je pilot potnikom povedal, da so težave z računalniki "katastrofalne", zato je let odpovedan.

Philip Bloom je na istem letališču dve uri čakal na let v Belfast: "Ničesar nam niso povedali, le to, da gre za globalno napako na računalniškem sistemu. Nikamor ne moremo odpotovati, saj nam nihče ne zna povedati, kateri leti so sploh na voljo."

"Soočamo se z globalnim izpadom sistema," je enemu od potnikov na družbenem omrežju Twitter odgovorila letalska družba.

"Opravičujemo se zaradi trenutnega izpada informacijske tehnologije. Trudimo se čim hitreje rešiti težavo," je še tvitnila.

Vse lete British Airways z londonskih letališč Heathrow in Gatwick do 18. ure je kmalu za tem letalska družba odpovedala. "Doživeli smo veliko napako informacijsko-tehnološkega sistema, ki povzroča velike težave našim letom po celem svetu," je potrdila tiskovna predstavnica letalske družbe.

Letališče Heathrow je svoje potnike samo opozorilo, da lahko pride do odpovedi. "Potnikom svetujemo, da preverijo status svojega leta preden odpotujejo na letališče," je tvitnilo letališče.

Zaradi "napake sistema", kot pravijo pri British Airways, deli spletne strani letalske družbe niso dosegljivi, nekateri potniki so trdili tudi, da se ne morejo prijaviti niti preko mobilne aplikacije.

O zamudah so poročali tudi iz Rima, Prage, Milana, Stockholma in Malage.

Številni potniki so zaradi tehničnih težav British Airways ostali na letalu ali pa v dolgi vrsti na letališču. Potnik Philip Blom je po poročanju BBC na letalu sedel in čakal dve uri, osebje na letalu pa mu je dejalo: "Rekli so nam, da gre za globalni izpad računalniškega sistema. Rekli so nam tudi, da ne moremo na drugo letalo, ker ne vidijo, na katera nas sploh lahko prestavijo."

British Airways se sooča z globalnim izpadom sistema. (Foto: Reuters)

Pravice potnikov v primeru zamude letal

V Evropski uniji oziroma v primeru letenja z evropsko letalsko družbo imajo potniki pri letih, ki zamujajo, pravico do povračila denarja in prenočitve.

Pri letih na krajše razdalje so potniki upravičeni do povračila 250 evrov, če je zamuda daljša od treh ur. Pri letih na srednjih razdaljah jim mora letalska družba povrniti 400 evrov, če letalo zamuja več kot tri ure. Pri letih na daljših razdaljah pa 300 evrov, če je zamuda med dvema in štirimi urami ter 600 evrov za zamude, daljše od štirih ur

Če letalo zamuja dve uri ali več, mora letalska družba potnikom zagotoviti hrano in pijačo, dostop do telefona in elektronske pošte, pa tudi prenočitev, če je bil let odpovedan zvečer, prav tako so upravičeni do transferja na letališče v hotel in nazaj.