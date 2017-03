V Bruslju kot najmanj solidarne države do beguncev izpostavili Avstrijo in Madžarsko

Komisija je danes objavila niz poročil o napredku pri izvajanju načrtov za premeščanje in preseljevanje beguncev, dogovora s Turčijo, partnerskih sporazumov ter delovanja evropske mejne in obalne straže.

Ob tem je članice znova pozvala h krepitvi prizadevanj za solidarnost z Italijo in Grčijo s pospešitvijo izvajanja načrta za premeščanje beguncev iz teh dveh držav v preostale članice unije. Le nekaj članic je svoje zaveze izpolnilo v celoti, opozarja komisija.



Pri tem kot najbolj solidarni izpostavlja Malto in Finsko, kot najmanj solidarne pa Madžarsko, Avstrijo in Poljsko, ki sploh zavračajo sodelovanje v tej shemi. Zelo omejeno je po navedbah komisije tudi ukrepanje Češke, Slovaške, Bolgarije in Hrvaške.

Februarja so članice sicer z 1940 premestitvami znova zabeležile mesečni rekord, a tempo je še vedno pod ciljem najmanj 3000 premestitev iz Grčije in najmanj 1500 iz Italije, opozarjajo v Bruslju.

Evropa je glede reševanja migrantske krize še vedno razklana. (Foto: AP)

Za učinkovito vračanje nezakonitih migrantov bi komisija namenila dodatnih 200 milijonov evrov



Če članice ne bodo kmalu izboljšale rezultatov, bo komisija ukrepala. V Bruslju je predstavilia nove ukrepe in priporočila za učinkovito vračanje nezakonitih migrantov. Med drugim predlaga povečanje finančne pomoči članicam. Za preprečitev pobegov članicam priporoča pridržanje oseb, ki kažejo znamenja, da ne bodo spoštovale odločitve o vrnitvi.



Komisija predlaga povečanje finančne podpore članicam za 200 milijonov evrov v tem letu za nacionalna prizadevanja in za skupne evropske dejavnosti na področju vračanja ter izboljšanje izmenjave informacij in najboljših praks.

Načrt ukrepanja vključuje tudi poziv agenciji evropske mejne in obalne straže h krepitvi enote za vračanje in vzpostavitvi mehanizma komercialnih letov do junija ter krepitev usposabljanja oblasti v tretjih državah do oktobra.

Za premostitev težav pri ponovnem sprejemu vrnjenih migrantov komisija predlaga hitro sklenitev pogajanj o sporazumih o ponovnem sprejemu z Nigerijo, Tunizijo, Jordanijo ter prizadevanja za sodelovanje z Marokom in Alžirijo.

Evropski komisar za migracije: Splošnega vračanja ne sme biti

Komisija je ob tem članicam podala tudi niz priporočil. Za preprečitev pobegov priporoča pridržanje oseb, ki so prejele sklep o vrnitvi in kažejo znamenja, da te odločitve ne bodo spoštovale, na primer zavračajo sodelovanje v procesu ali nasprotujejo vrnitvi z nasiljem ali goljufijo.

Komisija članicam priporoča tudi skrajšanje rokov za pritožbe in sistematično izdajo odločitev o vračanju brez datuma poteka. Za soočenje z zlorabami sistema pa možnost pospešene obravnave prošenj za azil ali obravnavo prošnje že na meji, če obstaja sum zlorabe.

"Zagotoviti moramo zaščito tistim, ki jo potrebujejo, a tudi vrniti tiste, ki nimajo pravice ostati v EU," je poudaril evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos.



EU zagotavlja, da bo nezakonite migrante vračala ob spoštovanju temeljnih človekovih pravic in načela, da ne sme biti splošnega vračanja.