FOTO: Lažni preplah? Obsežna policijska akcija v Bruslju se je končala brez aretacij

V Bruslju je potekala obsežna policijska akcija, potem ko so dobili prijavo, da naj bi se v eno od stavb bruseljskega predmestja Forest zatekel oborožen moški. Policija je po več urah akcijo, v kateri so sodelovali do zob oboroženi pripadniki posebne policijske enote, končala. Prijeli niso nikogar.